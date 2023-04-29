Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'den Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi

Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde büyük bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakibi Kılıçdaroğlu'na meydan okudu. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan, "Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Kalan şu iki haftada durmak yok, yola devam. Bugünkü katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş, gereğini yapacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde geniş bir kalabalığa hitap etti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle rakibine yüklendi.

"BAY BAY KEMAL'İ UĞURLAMAYA HAZIR MIYIZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal kapalı kapılar ardında ne görüştü, bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Konuşuyor, diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende, her yağmurda İzmir ne hale geliyor... İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? İzmir'e bu yakışırdı. Stadyumları yaptık mı? Daha iyisine layık diyorsun ya... Ne varsa yaptık, yapacağız. Diyor ki daha iyisine layık. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten çukurdan kurtaramadın.

"BÖYLE DEVLET YÖNETİLİR Mİ?"

TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım. Türkiye Yüzyılı'nı kimler kuracak, siz... Gençler Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın. Bakın 7'li masa değil ha 9'lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi?

"BU MİLLET SANA YÜRÜ KEMAL DİYECEK"

Bu millet, bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri ayaklar olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Öteki inkar ediyor. Kandil ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu'na. Terör örgütünün ele başları orada. İzmir, Kandil'e evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta verecek.

"BU MİLLETTEN LGBT'Cİ ÇIKMAZ"

Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de niye getirdin mi dedik. Vereceksen Merkez Bankası'na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan. Bu milletin aile kurumu sağlamdır, Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Bunların her biri ayrı telden çalıyor. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Nerede duracakları belli değil. Böyle çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu? Bu ülkede köken, mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekrar etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik.

"SİZ NE AYAKSINIZ?"

Böylesine çarpık çurpuk masa olur mu? Buradan İzmir'den tam anlayacakları dilden soruyorum: Siz ne ayaksınız? Ama milletim 14 Mayıs'ta buna verecek cevabı. İzmir 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? 14 Mayıs'ta yola devam diyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun.

"20 YILDIR SADECE HİZMET SİYASETİ YAPTIK"

20 yıldır sadece hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin özgürlüğünün çiğnenmesine hayat biçimine karışılmasına müsaade etmedik. Siz bakmayın bugün birilerinin köken istismarı ile Türkiye'yi eskiye döndürme sevdasına. O günler geride kaldı. Böyle bir teşebbüse gençlerimiz asla izin vermez. Bu bugüne kadar hiçbir eser kazandırmamış çapsızların son çırpınışları.

"YALANA İFTİRAYA GELİNCE BUNLARIN ÜSTÜNE YOK"

Gerçi haklarını yemeyelim, yalana iftiraya gelince bunların üstüne yok. Belediyeye ulaşımı sütü bedava yapacaklarını söylemişler miydi? Hatta çiftçiye bedava traktör dağıtacaklardı. Verdikleri sözlerden yerine getirdikleri var mı? İzmir her yağmurda sele teslim oluyor mu? Bunların başlayıp bitirdikleri kentsel dönüşüm projeleri var mı? Vardı olduğu gibi kaldı değil mi? Buna karşılık biz söz verdiğimiz sürede teslim ettik mi?

"BUNLAR SADECE YIKMAK İÇİN SÖZ VERİYORLAR"

58 bin 722 bağımsız bölümün kentsel dönüşümünü yaptık mı? İzmir'in kentsel dönüşümünü tamamlayacak olan da yine biziz biz. Bunlara rağmen yapacağız. İzmir'de şehirde hayatı kolaylaştıran adımları biz yaptık mı? Geri kalan sorunları çözmek de bize nasip olacak inşallah. Onlar ne yapar? Sadece konuşur söz verir sonra da şehri sorunları ile baş başa bırakırlar. Bunlar sadece yıkmak ve kandırmak için söz veriyorlar."