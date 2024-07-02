Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede! Birçok kaymakamın görev yeri değişti

Cumhurbaşkanı Atama Kararları, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kabine'deki değişiklerin yanı sıra birçok ildeki kaymakamların de görev yeri değiştirildi.

Görevden af talebi kabul edilen Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Cumhurbaşkanı kararı ile Murat Kurum, Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığına ise Kemal Memişoğlu atandı. Atamalara ek olarak birçok ilde de kaymakamların görev yeri değişti.

2 Temmuz 2024 tarihli ve 32590 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Atama Kararları yayımlandı. Birçok ildeki kaymakamların da görev yerleri değişti. Bazı kaymakamlar ise vali yardımcılıkları görevlerine getirildi.

OLAYLARIN ÇIKTIĞI İLÇEDE KAYMAKAM DEĞİŞTİ

Kayseri Melikgazi'de, 30 Haziran gecesi 5 yaşındaki kız çocuğuna istismar olayının ardından kentte provokasyonlar yaşanmıştı. Resmi Gazete'deki karara göre ilçenin Kaymakamı Bülent Karacan İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Aydın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı görevine getirildi.

İŞTE GÖREV YERLERİ DEĞİŞEN KAYMAKAMLAR