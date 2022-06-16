Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her üyemiz bir üye ilave ederse seçimden önce seçimi kazandık demektir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 23 milyon üye hedefiyle yola devam edeceklerini belirterek, "23 milyon hedefini koyduğumuza göre bu oy aynı zamanda üye. Bunu yapacağız, seçim öncesi seçimi kazanacağız. Bu bizim için zor bir şey değil. Şu anda 11 milyonu aşkın üyemiz var mı, var. Her üyemiz bir üye daha ilave ederse işte seçimden önce seçimi kazandık demektir" dedi.

"Şimdiye kadar bu doğrultuda vergi indirimlerinden hibelere, sosyal destek paketlerinden elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki sübvansiyonlara kadar birçok adım attık. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatlarında yüzde 82'ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar dolar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla uyuşmayan fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri de hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'yi son 20 yıldaki netameli süreçlerden nasıl başarıyla çıkardıysak, inşallah şu anki küresel kriz ortamından da alnımızın akıyla çıkaracağız. Türkiye 21'inci yüzyılın yükselen yıldızlarından birisi olacaktır. Yeni başarı hikayeleriyle evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşemeye devam edeceğiz. Mandacı ekonomistler, kifayetsiz muhterisler ne derse desin. Türkiye, sağlam altyapısı, üretim gücü ile 21'inci yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim."