Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile selamlaşıp kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan, zirve kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bunu durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine de katıldı.

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu" düzenlendi. Oturuma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

PAPA FRANCİSCUS'LA SOHBET ETTİ

Erdoğan, G7 Zirvesi kapsamında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile kısa süreli sohbet etti. Erdoğan ve Papa Franciscus arasındaki sohbet anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani bulundu. Öte yandan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Franciscus ve Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile aile fotoğrafı çekimi sırasında da bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

ERDOĞAN, BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan zirve kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bu katliamları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Lula Da Silva Brezilya Vatikan Türkiye İsrail İtalya Gazze Lula Papa Politika Dünya Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

 Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

Kırklareli'ni dolu yağışı vurdu! Ortalık savaş alanına döndü

 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın

 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti

Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title