Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Zirvesi'nde Papa Franciscus sohbet etti

G7 Dönem Başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde ev sahipliği yaptığı G7 Liderler Zirvesi'nde "Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu" düzenlendi. Oturuma katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nde bazı devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

PAPA FRANCİSCUS'LA SOHBET ETTİ

Erdoğan, G7 Zirvesi kapsamında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile kısa süreli sohbet etti. Erdoğan ve Papa Franciscus arasındaki sohbet anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, solunda Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani bulundu. Öte yandan Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Franciscus ve Moritanya Cumhurbaşkanı Gazvani ile aile fotoğrafı çekimi sırasında da bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN, BREZİLYA DEVLET BAŞKANI LULA DA SİLVA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan zirve kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Brezilya ilişkileri, İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliamlar ve bu katliamları durdurmak için yapılması gerekenler ile küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in son dönemde iyice yalnızlaştığını, zulmün sona erdirilmesi için İsrail'e yönelik baskının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini ifade etti.