CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FİKİRTEPE'DE ANAHTAR TESLİM VE TEMEL ATMA TÖRENİNE KONUŞTU-(1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni katıldı. Erdoğan'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anahtar teslim töreni öncesi konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşümde bugüne kadar ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece neredeyse 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Ama 6 Şubat depremleri gösterdi ki, deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için hem mevcut projeleri hızlandırmakta, hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. İstanbul Fikirtepe kentsel dönüşüm projesiyse 830 bin metrekareyi bulan alanı ve 2.5- 3 milyon metrekareye yaklaşan inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir. Bilindiği gibi emlak konut tarafından 18 parselde yürütülen yeni Fikirtepe Projesine 2020 yılı Aralık ayında başlandı. Burada 20 milyar liralık yatırımla içinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz. Kentsel tasarımıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal hizmet birimleriyle, Fikirtepe'de gerçekten örnek bir proje yürütülüyor. Bir başka ifadeyle ortalama olarak projenin üçte biri tamamlandı. Projenin ilk etabında inşa ettiğimiz bin 648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Ayrıca projenin ikinci ve üçüncü etaplarındaki dönüşüm çalışmalarını da başlatıyoruz. Önümüzdeki yılın temmuz ayına kadar konutların hepsi sahiplerine teslim edilmiş olacak. Bu projenin daha yatay bir mimariyle gerçekleştirilmesini istedik. Ama insanlarımızı gönüllü bir şekilde ve bulundukları yerde dönüşüm sürecine dahil etmek için böyle bir yöntemle projeyi yürüttükö dedi.

"İSTANBUL'DA ACİLEN DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKEN 1.5 MİLYON RİSKLİ KONUT VARö

Erdoğan bayramın birinci günde kentsel dönüşüm ile ilgili yeni bir müjde vereceklerini belirterek, "Biliyorsunuz şimdi İstanbul'da acilen dönüştürmemiz gereken 1.5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler yapacağız. Diğer dönüşümlerinde vatandaşlarımızın ve belediyelerin iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesinin takipçisi olacağız. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerinin 600 bin liradan 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi inşallah milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi, mallarımızın toza toprağa dönüşmemesi için, kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye göz göre göre gelen böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyor. Gerekiyorsa biraz daha fazla fedakarlık yaparak bir an önce bu işin bitmesini sağlamalıyız. İstanbul'un daha da büyümesiyle bu bölge şehrin en gözde yerleşim alanlarından biri haline geldiö ifadelerini kullandı.

- İstanbul