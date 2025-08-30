Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende mezunları "Merhaba Harbiyeliler" diyerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarındaki eğitimlerini başarıyla nihayete erdiren tüm öğrencileri canıgönülden tebrik ettiğini belirtti. Mezuniyet töreninin çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olarak tarif edilen Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Öncelikle sizlerin şahsında aziz milletimizin, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki 7 milyonu aşkın vatandaşımızın her birinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kahraman ordumuzun, necip milletimizle yekvücut olup adeta devleşerek yazdığı Büyük Zafer'in 103'üncü yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Ordunun tüm mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü de kutlayan Erdoğan, "26 Ağustos'ta vatanına, bayrağına, devletine, istiklal ve istikbaline sahip çıkarak, Büyük Taarruz harekatını başlatan o güçlü irade, 30 Ağustos'ta kazanılan Başkomutan Meydan Muharebesi ile zirvesine ulaşmıştır. İşgal ve istila orduları tek tek bozguna uğratılmış, Anadolu'ya göz diken emperyalist güçler makus kaderleriyle yeniden tanışmış, kirli ve sinsi senaryoların sefih figüranları bu topraklardan ebediyen kazınmıştır. 30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati tüm dünyaya gür bir seda ile ilan etmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin muhterem üyelerini, ordumuzun tüm neferlerini, tüm askerlerini minnetle yad ediyoruz. Kanlarıyla, canlarıyla, tam bin yıldır nazlı hilale gölge düşürmeyen, şehit ve gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin diyorum" şeklinde konuştu.

"Harp Okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz"

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenlerin sevinç ve heyecanlarına ortak olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kara Harp Okulumuzdan 928, Deniz Harp Okulumuzdan 278, Hava Harp Okulumuzdan 199 olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 405 teğmenimizin tamamını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Harp okullarımızda öğrenim gören 106 misafir öğrencimizi de aynı şekilde kutluyorum. Böylelikle 2016'dan bugüne Kara Harp Okulumuz bünyesinde 754'ü misafir 15 bin 755, Deniz Harp Okulumuzun çatısı altında 100'ü misafir 2 bin 167, Hava Harp Okulumuzda ise 148'i misafir bin 793 öğrencimizle birlikte harp okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mezun olan teğmenlerin ordunun farklı kademelerinde üstlenecekleri görevlerle denizde, havada ve karada ülkenin gücüne güç katacaklarını aktaran Erdoğan, "Sahip oldukları bilgi, yetenek ve kabiliyetlerle ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde caydırıcılığımıza çok önemli katkılar yapacak, kalplerinde taşıdıkları vatan, millet, ezan ve devlet aşkıyla, tarihimizden ve ecdadımızdan devraldıkları o kutlu mirası yarınlara aktaracak, erdemleriyle, ahlaklarıyla, vizyonlarıyla, şahsiyetleriyle, imanlarıyla, peygamber ocağımızın sancağını yurt içinde ve yurt dışında iftiharla dalgalandıracak bu evlatlarımıza şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ayağınızda taş değdirmesin" dedi.

"Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz"

Mezun olan genç teğmenlerin ailelerine de şükranlarını ileten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde teğmenlerimize modern, güçlü ve nitelikli bir eğitim vererek onları hayata ve mesleğe hazırlayan tüm hocalarımıza, komutanlarımıza, üniversitemizin her bir mensubuna teşekkür ediyorum. Gönül elçilerimiz olarak telakki ettiğimiz misafir öğrencilerimize de kendi ordularında üstlenecekleri vazifelerde başarılar temenni ediyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitesine her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz. 9 sene önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48'e ulaşması Türkiye'nin askeri alanda yükselen itibarının da bir nişanesidir."

Suriye'de yeni hükümet sonrasında gerçekleşen askeri işbirliklerinin önemine değinen Erdoğan, "Devrimden sonra komşumuz Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz. Misafir askeri personellerin ülkemizle ve milletimizle kurdukları güçlü bağların ortak geleceğimizde önemli bir yer tutacağını düşünüyorum. Biz de kendileriyle irtibatımızı daima koruyacağız. İnşallah gelecekte ülkelerine hizmet ettikleri farklı görevlerde kendileriyle tekrar mülaki olacak, ortak çalışmalara beraber imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunda 38'i Türk, 2'si yabancı olmak üzere toplam 40 öğrencinin mezun olduğunu belirten Erdoğan, "Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68'i misafir 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak" dedi.

"FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik"

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Erdoğan, "Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız, bugün Kara Kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76'sı, Deniz Kuvvetlerimizin yüzde 45'i, Hava Kuvvetlerimizin ise yüzde 31'i üniversitelerimizden mezun oldu. Yine Kara Kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59'u, Deniz Kuvvetlerimizin yüzde 32'si, Hava Kuvvetlerimizin ise yüzde 24'ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık" diye konuştu.

"TSK'da zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık"

Sınır ötesi harekatlardan diğer operasyonlara kritik birçok adımın atıldığının altını çizen Erdoğan, "Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin de güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını koparttık. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik" değerlendirmelerinde bulundu.

"Ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz"

Şer gibi görünen badireden ülkeyi, milleti ve demokrasiyi daha da güçlendirerek çıkmayı başardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Şunu gönül huzuruyla, rahatça söyleyebiliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. İşte bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık. 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Burada şunu da söylemek isterim. Önümüzdeki dönemde hep bizi gururlandıracak, başka programlarımız, müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak. 'Güçlü Türkiye Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz" dedi.

Öğrencilerin ülkenin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitesinde eğitim aldığını bildiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mesleğinizi icra ederken ihtiyaç duyacağınız her konuda yoğun ve yorucu olduğu kadar kaliteli süreçlerden geçtiniz. Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. İşte bu yüzden sizlerden omuzladığınız sorumluluğun ne kadar ağır ne kadar kutsal olduğunu daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Sizler vatanımızın, milletimizin, hürriyetimizin bin yıldır bu topraklarda aralıksız devam eden zafer yürüyüşümüzün teminatısınız."

"İnsani değerleri savaşta olsa bile gözetmiş müşfik bir milletin evladısınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere seslenerek, "Şunu da hiç ama hiç unutmayın. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimiz size güveniyor. İnsanımızın size olan itimadını ve inancını lütfen boşa çıkarmayın. Ailelerinizin ve komutanlarınızın size olan güvenine lütfen halel getirmeyin. Mensubu olduğunuz bu millet, binlerce yılı bulan tarihinde hiçbir kara leke olmayan necip bir millettir. Ne zulüm ne soykırım ne katliam ne de sömürgecilik bunların hiçbirine meyil etmemiş, masumlara hiçbir zaman dokunmamış, insani değerleri savaşta olsa bile her zaman gözetmiş müşfik bir milletin evladısınız" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan vahşeti herkesin gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "Gözünü kin, kan ve nefret bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını inanıyorum ki sizler de esefle takip ediyorsunuz. Biz onlar gibi hiçbir zaman olmadık ve olmayacağız. Adaletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak her birinizden bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum" şeklinde konuştu.

"Ünvanımız, rütbemiz ne olursa olsun hepimiz milletimizin hizmetkarıyız"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazife şuuru, vatan sevgisi ve millet sevdası ile birlikte üstün disiplini ile de temayüz etmiş köklü bir kurum olduğunu belirten Erdoğan, "İcra ettiğiniz meslekte disiplinin ve cesaretin yerini hiçbir şey tutmaz. Ömrünün önemli bir kısmı savaş meydanlarında geçmiş Gazi Mustafa Kemal bu gerçeği bakınız nasıl ifade ediyor. 'Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz. Lakin disiplinsiz bir ordu ilk geri çekilmede dağılır ve artık ondan başka bir vazife talep etmek mümkün olmaz.' Evet, bütün mesele budur. Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en iyi düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Allah korusun, bu hususta gösterilecek en küçük bir rehavetin hem ordumuza hem de devletimize ağır bedelleri olur. Sizden beklentimiz meslek hayatınız boyunca disiplin başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılmanızdır. Komutanlarımızın etkin tecrübelerinden istifade ederek harp okullarında aldığınız kaliteli eğitimin yol göstericiliğinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için fedakarca çalışacağınızdan hiç şüphem yoktur. Şununla kendinize daima rehber edilmenizi istiyorum. Ünvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun hepimiz milletimizin hizmetkarıyız. Aynı şekilde askeri, polisi, jandarması, sahil güvenliği ve istihbaratçısıyla tüm birimlerimiz aziz milletimizin hizmetinde ve emrindedir" ifadelerine yer verdi.

"Mesleğinize dört elle sarılmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum"

Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonu kucaklamakla mükellef olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun öğrencilerin her birinin Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içerisinde, milli iradenin riyasetinde, demokratik kurum ve kurallar dahilinde ülkeye ve millete karşı mesuliyetlerini en güzel şekilde yerine getireceğine inandığını söyledi.

"Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır"

Erdoğan, bu süreçte öğrencileri siyasi tartışmalara çekmek isteyenlerin olabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, unutmayın, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz, kimseye yedirmeyiz. İşte bu özgüvenle mesleğinize dört elle sarılmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Her birinizi tebrik ediyor, tek tek alınlarınızdan öpüyor, Cenab-ı Allah'tan başarılar niyaz ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerimize, hocalarımıza, komutanlarımıza şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Misafir öğrencilerimize de başarılar diliyor, ülkelerine bizlerden selam götürmelerini istirham ediyorum. Milli Savunma Üniversitemizin değerli yönetimini ve kadrosunu yaptıkları hizmetler, verdikleri emekler dolayısıyla ayrıca kutluyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir mensubuna buradan en kalbi selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum."

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın da konuşma yaptığı törende, MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Yusuf Kalkan yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı. Mezuniyet andının ardından Kara Harp Okulu dönem birincisi Kalkan ve Hava Harp Okulu dönem birincisi Elif Emirmehmetoğlu yaş kütüğüne dönem yıldız ve plaketini çaktı. Deniz Harp Okulu devre birincisi Oğuzhan Demir ise Deniz Harp Okulu Mezuniyet Zinciri'ne 252'nci baklayı yerleştirmek üzere kaloma verdi.

Kara Harp Okulu devre birincisi Yusuf Kalkan, Deniz Harp Okulu devre birincisi Oğuzhan Demir ve Hava Harp Okulu devre birincisi Elif Emirmehmetoğlu, diplomalarını ını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Dereceye giren diğer öğrencilere ise diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları verdi. Dereceyle mezun olan misafir teğmenler ile diğer mezunların da diplomalarını almaları sonrasında sancak devir teslimi gerçekleştirildi. Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından mezunlar 100. Yıl Marşı'nı okudu ve tören geçişi yapıldı. - ANKARA