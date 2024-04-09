Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan, Umman ve Irak liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ERDOĞAN, ALİYEV'İN BAYRAMINI TEBRİK ETTİ

Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

ERDOĞAN, ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan'da son dönemde yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi; ülkenin bu zorlu dönemi devlet tecrübesiyle aşacağına inandığını belirtti. Liderler görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik ettiler." ifadelerine yer verildi.

UMMAN SULTANI İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan ve Umman Sultanı görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.

REŞİD İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele, Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel konular ele alındı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüşmede, Türkiye ve Özbekistan ikili ilişkilerinin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin örnek teşkil ettiğini ve önümüzdeki süreçte ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler." denildi.