Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet paraları için ilk yorum

Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda konuşa Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında kaydedilen görüntüler üzerinden yüklendi.

"ATTIĞI İFTİRANIN ALTINDA KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında "CHP Genel Başkanı baklava kutularının üstünde, kendi kefil olduğu arkadaşlarının parmak izi bulunduğu hâlde; suç bastırmak amacıyla utanmadan partimizi itham etti. Hatta daha da ileri giderek, 'Otuz iki saatlik video kaydı var. Ben onu izledim' dedi. Ben, bu beyefendiye madem elinde otuz iki saatlik görüntü var, git yargıya teslim et çağrısında bulundum. Birkaç defa da bu çağrımı tekrarladım. Hepsini duymazdan geldi. 'Kumpas videosunu izledim" dediği tarihten bu yana tam altmış iki gün geçti; ama bu müfteri zat kumpas iftirasını ispatlayacak görüntüyü paylaşmadı. Bırakın otuz iki saati, otuz iki saniyelik bir görüntü bile paylaşmadı. Yani partimize, yargı ve emniyet teşkilatımıza attığı iftiranın altında kaldı" dedi.