İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde dün saat 13.30 itibarıyla başlayan ifade süreci yaklaşık 3 saat sürdü. İlk olarak şoförünün ifadeleriyle gündeme gelen soruşturmada, Haluk Levent'in emniyetteki beyanları da şoförünün anlattıklarını doğrular nitelikte oldu. A Haber tarafından paylaşılan detaylara göre; Levent, mali kayıtlar ve banka trafiği hakkındaki sorulara dikkat çekici yanıtlar verdi.

"SİCİLİM BOZUK OLDUĞU İÇİN BAŞKASININ HESABINI KULLANDIM"

Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde banka hesapları üzerinden yapılan para trafiğine ilişkin, "Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını bizzat kendim kullandım ve kendime ait bir banka hesabım bulunmuyor" beyanında bulundu. Kendi adına neden hesap açmadığına da açıklık getiren Levent, "Sicilim bozuk olduğu için başka isimlerin banka hesaplarını kullanmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

BORSA VE ÖZEL İŞLEMLER İÇİN AYRI HESAPLAR

Sadece Yeliz Kaya değil, Zafer Yayın isimli şahsın hesaplarını da kullandığını kabul eden Levent, bu hesapların kullanım amaçlarını ise şu sözlerle ayırdı: "Zafer Yayın hesaplarını borsadaki bazı işlemleri yapmak için kullandım, Yeliz Kaya'nın hesaplarını ise bazı özel işlemlerimden dolayı tercih ettim."

"USULSÜZLÜK DİYEBİLİRSİNİZ FAKAT..."

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri olan Ahbap Derneği'ne ait kıymetli evrakların kullanımı konusunda da konuşan Levent, derneğe ait çek ve senetleri bazı durumlarda teminat olarak kullandığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul etti. Yaşanan bu durumu savunan Levent, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz fakat yolsuzluk diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

80 MİLYON TL'LİK TAŞINMAZ DETAYI

İfadesinde ayrıca derneğe yönelik bir mal varlığı devrinden bahseden Levent, Ahbap Derneği'ne 20 taşınmazı 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini ancak tapu işlemlerindeki aksaklıklar nedeniyle sürecin tamamlanamadığını belirtti. Haluk Levent, "Eğer operasyon bu işlemler tamamlandıktan sonra olsaydı böyle bir soruşturma da olmayacaktı" iddiasında bulundu.

GÖZLER ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE

Emniyetteki işlemleri son bulan Haluk Levent ve diğer şüpheliler, rutin sağlık kontrolünün ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek. Savcı huzurunda verecekleri ifadelerin ardından, savcılığın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk işlemleri gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haberler.com