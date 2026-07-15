Haberler

Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı

Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Milyarlarca liralık vurgun yapan 159 kişiye gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hareket tespit edildi.

  • Van merkezli 25 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi tespit edildi.
  • Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Van merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar TL hesap hareketi olduğu tespit edildi.

UZUN SÜRE TAKİP EDİLDİLER

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz'da operasyon düzenlendi.

159 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkezli 25 ilde yapılan operasyonda 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak', 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis) ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından 159 şüpheli gözaltına alındı. 

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Ele geçirilen bilgisayar, cep telefonu ve dijital depolama cihazlarının incelenmesine devam edildiği bildirildi.

5 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan ilk değerlendirmelerde yaklaşık 5 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent adliyeye sevk edildi! İlk görüntüleri geldi

İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesinde anlattıkları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun: AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba