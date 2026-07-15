Şehit annesi: Kuzum bir gitti, bin kardeş bıraktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki'nin Osmaniye'de yaşayan anne ve babası, evlat acısını 10 yıldır ilk günkü gibi yaşıyor. Oğlunun fotoğrafını elinden düşürmeyen Nuriye Karacatilki, "Benim kuzum bir gitti, bin tane kardeş bıraktı bana" sözleri ise yürekleri dağladı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarının Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlediği bombalı saldırıda 2 çocuk babası 32 yaşındaki Özel Harekat Polisi Mehmet Karacatilki, 37 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. Isparta'da görev yapan Mehmet Karacatilki'nin Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na eğitim vermek üzere gittiği, eğitimin tamamlanmasının ardından görev yerinden ayrılacağı gün yaşanan hain saldırıda şehadet şerbetini içtiği öğrenildi. Osmaniye'de yaşayan anne Nuriye (65) ile baba Hamza (66) Karacatilki, oğullarının hatıralarıyla yaşamını sürdürüyor. Oğlunun fotoğrafını elinden bir an olsun bırakmayan Nuriye Karacatilki, "Benim kuzum bir gitti, bin tane kardeş bıraktı bana" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ana bana bir şey olursa size iyi bakarlar dedi"

Oğlunun kendisine özel harekatta çekindiği fotoğrafı verirken "Anne bana bir şey olursa buna bakar durursun" dediğini anlatan anne Nuriye Karacatilki, "Ana, ben özel harekata geçeceğim dedi. Neden kuzum dedim. Özel harekattakiler birbirine sadık, iyiler. Abdestli, namazlı insanlar. Öyle deyince ben de tamam dedim. Kendi oradan geçti, 3 ay Ankara'da kurs gördü. Orada bir de fotoğraf çektirmiş 'Ana, buna iyi bak' dedi. 'Bana bir şey olursa buna bakar durursun' dedi. Haydi ana, gezelim dedi. Düziçi'ne gittik, orada emmileri var. Orada 'Ana, bana bir şey olursa size iyi bakarlar, para verirler' dedi. Yok kuzum dedim ne versinler ne de baksınlar, sana da bir şey olmasın dedim. İşte o konuşmayla şehit olması arasında 40 gün vardı. Babasına da 'Bir olay olacak, doğu-batı kalmayacak' demiş. Darbe olacağı akşam aradı kuzum, 'Senin bu an tatilin, gitsen eve', 'Yok ana, ben senin oraya geleceğim' dedi. 'Ama kapı açıldı mı çocuklarım hemen baba diye geliyor, oraya git' dedim. 'Yok ana ben sizin oraya geleceğim' dedi. Bizim üstümüze çok düştü, ben de keşke seni sevmeseymişim de bunlar benim başıma gelmeseydi. Pazartesi Ankara'ya gitti. Beşinci gün orada şehit oldu. İşte Cizre'den gelip, bu konuşmayı yaptığımız günle şehit olduğu günün arası 40 gün sürdü" diye konuştu.

"Benim kuzum bir gitti, bin tane kardeş bıraktı bana"

Anne Karacatilki, "'Bana bir şey olursa ana size iyi bakarlar' dedi. Yine de diyorum ki, devletimizden de, milletimizden de Allah bin kere razı olsun. Bize sahip çıktılar, bakıyorlar. Ne bileyim benim bir kuzum gitti ama bana bin tane kardeş bıraktı. Ama şu FETÖ'nün Allah belasını versin. Allah o içeride olanları da çıkartmasın, orada çürüsünler. Devletin ekmeğini yiyorlar, cezaevlerinde yedikleri ekmek zehir zıkkım olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı