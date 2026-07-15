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Kadıköy'de sopalı yumruklu kavga kamerada

Kadıköy'de sopalı yumruklu kavga kamerada
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Kadıköy Caddebostan Sahili'nde piknik yapan iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle son bulan kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.

KADIKÖY'de piknik yapan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sopalı yumruklu kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre sahilde oturan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son buldu. Bazı vatandaşlar ise kavga anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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