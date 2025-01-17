Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet titre ve kendine gel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Değerli dava ve yol arkadaşlarım sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri kültür şehri ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi.

Sadece bizim değil Milletimizin de gururu olan Kayseri, davasına ve partisine sahip çıkıyor. Sözlerimin hemen başında 31 Mart Seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan Kayserili kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Azmi ile, emeği ile hayır duvaları ile Kayserili kardeşlerimiz bizden desteklerini esirgemedi. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk.

Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremiz hayırla vesile olsun. Bu kutlu bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri imparatorların gözdesidir. Dulkadiroğulları'nın otağıdır. Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezidir. Kayseri sanatın da zanaatın da siyasetin de iç içe olduğu bir şehirdir.

"ANA MUHALEFET TİTRE VE KENDİNE GEL"

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne ciddiyet ne olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş soydaşlarımızın umutlarını kırmayın. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. En azından iktidarımıza gölge etmeyin. Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin."