Cumhurbaşkanı Erdoğan: '5 yıl daha bu göreve talibiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı. Burada vatandaşa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Resmi rakamı aldık. Yolları bir tarafa, alanda ne kadar var. 70 bin şu anda katılım var. Burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Ne yapacağız büyün akraba, dost, eş, herkesi arıyor muyuz? Herkesi yarın sandıklara gitmeye muhakkak rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum. Bugün Beykoz, bir başka muhteşem. Güzel Beykoz'un güzel insanlarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullandı.

YARIM BIRAKTIĞIMIZ İŞİ YARIN ARADAKİ FARKI DAHA DA AÇARAK TAMAMLIYOR MUYUZ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. Bu meydanda büyük ve güçlü Türkiye idealine gönül vermiş, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, 10 binlerce nefer görüyorum. Özgür iradesine zincir vurdurmayan, istiklale aşık demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda, 28 Mayıs akşamı sandıktan dalga dalga yükselecek gür sedanın müjdesini görüyorum. Bu meydanda 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediğimiz tarihi mitingin Beykoz'daki yansımasını görüyorum. Bu coşkuyla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz? Sabahın erken saatlerinden itibaren oylarımızı kullanıyor muyuz? Bir önceki seçimde sandığa giden hiçbir kardeşimiz fire vermeyecek, buna var mıyız? Ne sebeple olursa olsun, gidemeyen varsa, onları da teşvik edeceğiz. Durmak yok. 14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi inşallah yarın aradaki farkı daha da açarak, ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Kandil'deki ve Pensilvanya'daki alçaklarla yol yürümenin hıncını, milletten çıkarmak isteyenlerin provokasyonlarına prim vermeyeceğiz. Şu ana kadar hep olduğu gibi soğukkanlılıkla hareket edeceğiz. Bunu başardığımızda, sadece Cumhur İttifakı olarak değil, 85 milyon olarak hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız" dedi.

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İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde yapılan çalışmalardan da söz eden Erdoğan, "Sanane Van'dan, sen önce İstanbul işini bir hallet. Böyle bir durumu yok. Türkiye tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle bizim dönemimizde tanıştı. Orada gitmiş, HDP'nin işaretlerini yapıyor. Kardeşlerim, bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Biz talimatı nereden alıyoruz? Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Bunlar teröristlerle beraber yol yürüyor değil mi? Cudi'de, bu teröristleri inlerinde öldürdük mü? Gabar'da öldürdük mü? Bestler Deresi'nde öldürdük mü? İnanın bunlar fırsat bulsun bu milletin inlerine girerler. Bunu Diyarbakır'da yaptılar mı? Diyarbakır'da 51 kürt kardeşimizi maalesef bu Selo'nun talimatıyla Diyarbakır'da öldürdüler mi? Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz diyor" dedi.

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ERBAKAN: YARIN BU AZİZ MİLLET BİR KEZ DAHA ŞAHLANACAK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Merhum Erbakan hocamızın bir sözünü hatırlatmak isterim. Diyordu ki bu CHP'nin döktüğü suyla abdest olmaz diyordu. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu olay yaşanmış bir olay. Bizzat kendisi de anlatmıştı. CHP'nin döktüğü suyla abdest olmaz derdi. Bu gerçeği bilen aziz milletimiz 14 Mayıs'ta gerekeni sandıkta yaptı. İnşallah yarın ikinci bir adımı daha atacak. Yarın inşallah bu aziz millet bir kez daha şahlanacak, bir kez daha tarih yazacak ve sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha cumhurbaşkanı olarak seçecek. Aziz milletimiz yarın yapacağı tercihle bu ülkenin yeniden 28 Şubat'ın karanlıklarına dönmesine müsaade etmeyecek. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine müsaade etmeyecek. Bu ülkenin bu devletin bu milletin 8 başlı bir yönetimin karmaşasına, kaosuna, macerasına sürüklenmesine müsaade etmeyecek. İstanbul'da zulüm 1453'te başladı diyenlere yarın gereken cevabı verecek inşallah. Aziz milletimiz destekçileri, dış güçler olan terör örgütleri olan dış güçlerin dergileri ve yayın organları olan LGBT lobileri olanlara yarın gereken cevabı en güçlü şekilde verecek inşallah. Sandıklardan Sayın Cumhurbaşkanımızın zaferi çıkacak. İnşallah yasamayla yürütmenin de uyum içerisinde istikrarlı bir şekilde çalışmasına vesile olunacak. 29 Mayıs Pazartesi gününden itibaren İstanbul'un fetih yıldönümüyle birlikte yeniden büyük Türkiye'nin kutlamasını, 28 Mayıs zaferinin kutlamasını ve Türkiye yüzyılının başlangıcının kutlamasını yapacağız. 28 Mayıs zaferimizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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