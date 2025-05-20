Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
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Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki topladı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da paylaşımı eleştirerek Kanal D ve bağlı kanalları boykot edeceğini açıkladı.

Kanal D'nin pazartesi akşamları izlenme rekorları kıran ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir, bu kez ekran başarısıyla değil, başrol oyuncularının reklam tercihiyle gündemde. Dizinin sevilen karakterlerinden Alya'yı canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan Albora rolüyle dikkat çeken Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarından aynı anda Coca-Cola reklamı paylaşınca, tepkilerin hedefi oldu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi

Dizi hayranlarının büyük ilgi gösterdiği iki oyuncunun, Coca-Cola markasıyla iş birliği yaparak eş zamanlı tanıtım yapması sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı, özellikle İsrail'e yönelik boykot çağrılarının yoğunlaştığı bir dönemde bu reklamın zamanlamasını sert bir şekilde eleştirdi.

CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI DA TEPKİLİ

Tepki gösterenler arasında yalnızca sosyal medya kullanıcıları değil, kamuoyunda tanınan isimler de yer aldı. Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D'yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim."

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi

"BOYKOT" ETİKETİYLE PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Cesur'un bu açıklaması sonrasında tartışmalar daha da alevlenirken, bazı kullanıcılar diziyi ve yayıncı kanalı hedef alarak #boykot etiketli paylaşımlar yaptı.

İşte ikilinin tepki çeken paylaşımları;

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Valla Sen kimsin bende seni tanımıyorum ne tesadüf. Dizi bir sektördür reklamcı para verir reklamını yaparlar, danışman olmuşsunuz, ama mevzuattan haberiniz yok. Sırf gündem olmak için paylaşım işte. Madem tepki var . Ülkede bu markayı yasaklayın görelim. Allahım bizi bu zihniyetten kurtar.

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Yorum Beğenme60
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sanatçı : para için herşeyi yapan ,hiçbir değeri , inancı , vatana millete hiçbir faydası olmayan insana denir..

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMehmet Sekerci:

Sadece Coco cola değil hepsini boykot ediyorum elimden geldiğince çok şükür

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıHabibe Yurduseven:

Çok iyi giden bir şeyi nasıl baltaladınız acaba böyle

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıİbrahim Yücel:

Fabrikasının açılışını ben yapmıştım zaten. Yahu boykot edeceğinize yasaklasanıza komple.

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