- CHP'ye ilk bayram ziyareti Ak Parti'den

ANKARA - AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti heyeti, Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'ye ziyarette bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler Başkanlığındaki AK Parti heyetini, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık başkanlığındaki heyet ağırladı.

İşler, Ramazan Bayramı'nın buruk geçtiğini belirterek, "2,5 ay önce yaşadığımız deprem felaketinden dolayı canlarımızı kaybettik. Şehirlerimiz yıkıldı. Ama milletçe devlet-millet kaynaşmasıyla yaraları sarmak için büyük bir çaba gösteriliyor. Aslında bu felaket bizim ne kadar yüce bir millet olduğumuzu da bir kez daha göstergesi oldu. Herkes seferber oldu" dedi.

Seçim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen İşler, "İnşallah hep birlikte huzur içerisinde bu seçimi gerçekleştireceğiz. Milletimiz en doğru kararı verecektir. Biz milletimizin vereceği karara kabulüz. İnşallah seçimleri de bu şekilde atlatarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Karabıyık ise seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirerek, "Umuyorum ifade ettiğiniz gibi milletimiz en doğru kararı verecek. Sorunlara çözümlerle yaklaştık. Herkes için hayırlısı olsun. Kimseyi ötekileştirmeden, herkes çözüm üreterek sorunlara ve herkesin geleceğinin teminatı olarak yola çıktık. Herkesle yolumuz beraber ve soframızı büyüterek biz de neler yapacağımızı ifade etmeye çalıştık" diye konuştu.

Karabıyık'ın sözleri üzerine İşler ise "Biz de kimseyi ötekileştirme taraftarı değiliz. Öyle olduğu için de 21 yıldır milletimiz bizi yaptığımız çalışmalardan dolayı tercih ediyor. Yine bu dönemde de milletimiz yaşnan olayları okuyor. Siyasi vaatler, icraatler var. Milletin kararı en doğru karardır" şeklinde konuştu.

CHP'yi AK Parti'nin ardından Demokratik Sol Parti ve Vatan Partisi ziyaret etti.