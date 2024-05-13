CHP'ye geçen belediyelerdeki borçlara AK Partili isimden ilginç savunma: Borç kamunun kamçısıdır

İBB Meclisi Mayıs Ayı 1'inci oturumu İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında toplandı. Ak Parti'den CHP'ye geçen belediyelerde borçların belediye binasına asılmasına tepki gösteren AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Borç kamunun kamçısıdır, borç kötü bir şey değildir. Hatta mevzuata göre belediyelerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yerel ihtiyaçların daha kolay sağlanabilmesi için aslında meşru ve makul bir yöntemdir. Borcun varlığı tek başına karalamak için iftira atmak için yeterli değildir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Mayıs Ayı 1'inci oturumu İBB Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında toplandı. Mecliste konuşan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, eski ve yeni belediyeleri mukayese eden bir sunum gerçekleştirdi.

"SANDIKTAN ÇIKAN MESAJIN FARKINDAYIZ"

Sunumunda "Belediyelerin salt borçlarına odaklanarak bir değerlendirme değil daha çok yatırım ve borçların bütçeye oranları üzerinden bir değerlendirme yapacağım." dedi. Türkyılmaz, "AK Partili belediyeler, açık ara CHP'li belediyelerden çok daha iyi hizmet vermişler. Ben kendilerini bu vesileyle alkışlamak istiyorum. Bizler sandıktan çıkan mesajın farkındayız. Muhasebemizi yapıyoruz, eksiklerimizi, kusurlarımızı tespit ediyoruz. Emin olun bundan sonraki süreçte de inşallah toparlanarak 2028 ve 2029 seçimlerine gümbür gümbür hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MAZERET ÜRETMENİN PEŞİNDE DEĞİL DAHA İYİSİNİ YAPMANIN İDDİASINDA OLUN"

Türkyılmaz, "Mazeret üretmenin peşinde değil daha iyisini yapmanın iddiasında olun ve sizi seçenler adına umudun sözcüsü olun. İstanbul'da el değiştiren ve CHP'ye geçen belediye başkanları bir akım başlattılar. Bana kalırsa gençlik kollarına yakışacak düzeyde bir işi maalesef onlar icra ettiler. Devraldıkları belediyelerin o borçlarını, borç çuvalına her şeyi koyarak işçilerin kıdem tazminatını, müteahhitle sözleşmesi yeni başlatılmış ama henüz işe başlanmamış gelecek borçlarını dahi o çuvala koymak suretiyle, tek taraflı salt borçlar üzerinden değerlendirme yaptılar. Yetmedi belediyelerin duvarlarına bunu astılar, yetmedi sosyal medya duvarlarına astılar. Bunu maalesef yaptınız. O halde şimdi duyacaklarınıza da tahammül edeceksiniz. Biz başlatmadık, siz başlattınız. Şapkadan tavşan çıkarmayacağım. Ya da bir belediye başkanından siyasi kahraman üretmeye çalışan iletişim stratejinizin başında bulunan Necati Özkan gibi, belediyelerinizde jakuzi de aramayacağım. Sayıları ve istatistikleri verecek ve artık tanık senindir İstanbul diyeceğim." dedi.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz

"BORÇ KAMUNUN KAMÇISIDIR"

Türkyılmaz, "Açıklamalarımı 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tüm ilçe belediyelerinin faaliyet raporları ve denetim raporlarına yansıyan bilgileri referans alarak yapacağım. Adaletli olacağım. Sizler gibi sadece borçları açıklamak gibi hakkaniyete uygun olmayan bir yöntem benimsemeyeceğim. Borç kamunun kamçısıdır, borç kötü bir şey değildir. Hatta mevzuata göre belediyelerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak için yerel ihtiyaçların daha kolay sağlanabilmesi için aslında meşru ve makul bir yöntemdir. Borcun varlığı tek başına karalamak için iftira atmak için yeterli değildir. Bu borcun nereye sarf edildiği, borcun yatırıma dönüşüp dönüşmediği, bütçenizin içerisinde borcun ne kadarlık bir yer tuttuğu gibi kriterler üzerinden zulmetmiş olursunuz. Belediyelerin salt borçlarına odaklanarak bir değerlendirme değil daha çok yatırım ve borçların bütçeye oranları üzerinden bir değerlendirme yapacağım." diye konuştu.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz

"JAKUZİYİ YANLIŞ YERDE ARADINIZ"

Sunumunun devamında AK Partili belediyeler ile CHP'li belediyeler arasındaki performans mukayesesi yaptıklarını belirten Türkyılmaz, "2023 yılı sonu itibarıyla AK Parti'de borcun bütçeye oranı yüzde 35,38, CHP'de tam iki katı yüzde 63,34. Yatırım oranlarına baktığımızda yatırımın bütçeye oranı AK Partili 25 belediyede yüzde 27,62, CHP'li belediyelerde yüzde 21,49. Borçları bütçe oranına en yüksek 5 belediyenin Şişli, Beşiktaş, Adalar, Beylikdüzü ve Sancaktepe. Sancaktepe Belediyesinin 2023 yılında yapmış olduğu yatırım, 11 CHP'li belediyeden çok daha fazlası. Jakuziyi yanlış yerde aradınız." diye konuştu.

"İBB'DE CHP DÖNEMİNDE BORCUN BÜTÇEYE ORANI YÜZDE 148,49"

Türkyılmaz, "İBB'nin 2014-2019 yılları arasında ki AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı yüzde 87,20. 2019-2024 CHP döneminde yüzde 148,49. Neredeyse iki katı. Bu konuda Şişli'yi bile geçmiş büyükşehir belediyesi. Yatırımın bütçeye ortalama oranı 2014-2019 AK Parti döneminde yüzde 54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 arasında CHP'li İBB yönetiminde yüzde 38'lik bir yatırım yapılmış. Özellikle 2023 yılında 57 milyarlık yatırım planlanmış fakat 48 milyar gerçekleştirilmiş. Bu arada, rakamla İETT filosunun neredeyse yarısını yenileme imkanınız var. AK Partili belediyeler, açık ara CHP'li belediyelerden çok daha iyi hizmet vermişler. Ben kendilerini bu vesileyle alkışlamak istiyorum." ifadelerini kullandı. Türkyılmaz, konuşmasının sonunda, İBB'nin borcunun yazılı olduğu dövizi, konuşma kürsüsüne astı.