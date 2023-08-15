CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Sputnik Türkiye'deki işten çıkarmaları Meclis gündemine taşıdı

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınmasının ardından 24 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a "Aralarında sendika işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 24 gazetecinin işveren tarafından işten çıkarılmasından haberdar mısınız? 24 kişinin işten çıkarılmasına Bakanlık müdahil oldu mu? Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken toplu işten çıkarmaların yapılması kanunlara uygun mudur" diye sordu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TGS ile Sputnik Türkiye arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınmasının ardından sendikalı 24 gazetecinin işten çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Çakırözer, gerekçesinde şunları ifade etti:

"24 ÇALIŞANIN ÇEŞİTLİ GEREKÇELERLE İŞİNE SON VERİLMESİ MAĞDURİYET YARATMIŞTIR"

"Tükiye'de birçok sektörde olduğu gibi basın sektöründe de sendikal mücadele nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun son örneği de Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Sputnik Türkiye arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanmıştır. Kurumda yetkili sendika olan Türkiye Gazeteciler Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonuçlanamadığı için grev kararı alınırken, devam eden süreçte sendika üyesi 24 çalışanın çeşitli gerekçelerle işine son verilmesi mağduriyet yaratmıştır."

Çakırözer'in Bakan Işıkhan'a yönelttiği sorular şöyle:

"ARALARINDA SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİLERİNİN DE BULUNDUĞU 24 GAZETECİNİN İŞVEREN TARAFINDAN İŞTEN ÇIKARILMASINDAN HABERDAR MISINIZ"

"Aralarında sendika işyeri temsilcilerinin de bulunduğu 24 gazetecinin işveren tarafından işten çıkarılmasından haberdar mısınız? 24 kişinin işten çıkarılmasına Bakanlık müdahil oldu mu? Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ederken toplu işten çıkarmaların yapılması kanunlara uygun mudur? İşveren toplu işten çıkarmalar konusunda Bakanlığınıza bilgilendirmede bulunmuş mudur? Bulundu ise, işten çıkarmalar konusunda tutumunuz ne olmuştur? Kanunlarımız ile güvence altında olan sendika hakkının ortadan kaldırılmasına karşı Bakanlık olarak nasıl bir çalışma yürütülmüştür? 2015 yılı itibariyle, yıl yıl açıklanmak üzere, Türkiye'de basın iş koluna bağlı çalışan sayısı nedir? 2015 yılı itibariyle, yıl yıl açıklanmak üzere, Türkiye genelinde basın iş koluna bağlı sendikalı çalışan sayısı kaçtır? Bu sendikalar hangileridir? Çalışanların sendika hakkının güvence altına alınması için bakanlığınızda hangi çalışmalar yapılmaktadır?"

Çakırözer ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

"ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASI İÇİN HEM İŞVERENLER HEM DE DENETLEYİCİ OLARAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÜZERİNE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMELİ"

"Basın özgürlüğünün önündeki engellerden biri de gazetecilerin sendikal mücadelede yaşadığı sıkıntılar. Gazetecilerin ekonomik, sosyal haklar konusunda yaşadığı sıkıntılar ile çalışma şartlarının korunması ve iyileştirilmesi çok önemli. Bu nedenle sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması temel öncelik olmalıdır. Çalışanların örgütlenme hakkının korunması için hem iş verenler hem de denetleyici olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir."