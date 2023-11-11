CHP lideri Özgür Özel'e Anıtkabir'deki Bahçeli ve Akşener yakınlaşması soruldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 29 Ekim'in ardından 10 Kasım'da da Anıtkabir'de yan yana yürüyen MHP lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener'in samimi görüntüleri soruldu. Görüntülerini normal bulduğunu, partilerin birbirleriyle görüşmesinden Türkiye'nin kazanacağını ifade eden Özel, devam eden açıklamalarında "CHP'ye nezaket gösteren nezaket görür. Jest yapan jest alır. Selam veren selam alır. Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım vesilesiyle Anıtkabir'de bir araya geldi ve objektiflere samimi görüntüler verdi. Bu görüntülerin sorulduğu Özel, görüntülerini normal bulduğunu, partilerin birbirleriyle görüşmesinden Türkiye'nin kazanacağını ifade etti. Devam eden açıklamalarında Özel, "CHP'ye nezaket gösteren nezaket görür. Jest yapan jest alır. Selam veren selam alır. Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle" dedi.

ANIKKABİR'DE BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında resmi tören için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

AKŞENER VE BAHÇELİ SOHBET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, Anıtkabir'deki anma töreni sonrasındaki samimi sohbet kameralara yansıdı. İkili 100.yıla denk gelen geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı'nda da Anıtkabir'de yan yana yürümüştü.

ÖZGÜR ÖZEL'E GÖRÜNTÜLER SORULDU

FOX TV canlı yayında Özgür Özel'e Akşener'le Anıtkabir'de görüşüp görüşmedikleri, Yargıtay konusu konusu birlikte ele alıp almayacakları ve son olarak Akşener-Bahçeli görüntüleri soruldu.

Anıtkabir'deki yol tıkanıklığı nedeniyle geç geldiğini ve Akşener'i görmediğini dile getiren Özel, orada görüşemediğini ancak iyi ilişkileri olduğunu ve Yargıtay meselesini de değerlendirecekleri söyledi.

"CHP'YE NEZAKET GÖSTEREN NEZAKET GÖRÜR"

Özel, Bahçeli ve Akşener'in görüntülerini normal bulduğunu, partilerin birbirleriyle görüşmesinden Türkiye'nin kazanacağını ifade etti. Özel, "Ama karşımızda bütün muhalefet partilerine düşman hukuku uygulatmaya çalışan bir iktidar anlayşına "Sağ yanağıma sen vurdun, sol yanağımı uzatıyorum" anlayışı böyle bir şey yok. CHP'ye nezaket gösteren nezaket görür. Jest yapan jest alır. Selam veren selam alır. Kötülük yapan kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle." dedi.