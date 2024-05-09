CHP lideri Özel'den akraba kayırmacılığına müdahale: Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam

31 Mart Yerel Seçimleri'nde sandıktan Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkma başarısını gösteren CHP, bir çok kentin yönetimini devraldı. Ancak Bursa, Balıkesir, Kırşehir ve Yüreğir'de belediye başkanlarının yaptığı akraba atamaları kamuoyunda büyük tepki topladı. CHP lideri Özel, bu atamalar için harekete geçti ve atamaları geri çektirdi. Özel, "Bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Taviz yok, geri almayanın gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.

AKRABA ATAMALARI TEK TEK GERİ ÇEKTİRİLDİ

Sözcü'ye konuşan CHP lideri, ilgili belediye başkanlarının tek tek aranarak, atadıkları isimlerin istifa ettirildiğini ifade etti. Örneğin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey aranarak, yeğeninin ataması geri çektirildi. Balıkesir'de CHP milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'nın ataması da durduruldu. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu kayınbiraderini ve bacanağını, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ise kız kardeşinin oğlunu başkan yardımcısı olarak atamıştı. Bu başkanlara "Atamaları geri alın" diye haber verildi.

"AKRABA VE PARALI İŞLERE BULAŞANIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Özel, "Milletvekilleri ya da belediye başkanlarının yakınları istediği kadar liyakatli olsunlar, AK Parti'nin bu kadar nepotizm (kayırmacılık) yaptığı bir yerde bu tip atamaları kimseye anlatamayız. Bu kadar işsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde bu tip işler CHP'ye duyulan güveni kökten sarsar. Hiç tavizimiz yok. Asla kabul etmiyoruz. En sert tepkiyi ben gösteriyorum. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim. Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözüne yaşına bakamayız." dedi.

Özgür Özel ve kardeşi Barış Özel

"YAPMAM, GEÇMİŞTE DE YAPMADIM"

Geçen hafta kardeşi Barış Özel'in işsiz olduğunu vurgulayan Özel, "Kardeşim iyi bir bilgisayar mühendisi. Türkiye'nin en büyük bankasının IT'sinde (teknoloji) çok önemli bir görevdeydi. Adalet yürüyüşüne izin vermedikleri için ayrıldı. Sonra bunu duyan bir sürü kişi 'Belediyeye koysana, şuraya-buraya koysana' diyor. Bir keresinde bankadaki amiri aramış, 'Veri korumanın başına geçer misin' demiş. Ancak müşterinin İBB olduğunu öğrenince gitmedi. Kayınbiraderim Bursa'da 15 yıldır ilaç deposunda paketleme departmanında çalışıyor. Ben bilmiyor muyum kardeşimi Bursa'da bir belediyede işe koymayı. Ama yapmam. Geçmişte de yapmadım. Bursa'da üç belediyemiz var. Bugün de yapmam. Yapanın da gözünün yaşına bakmam." ifadelerini kullandı.

Özel, bu tür atamaları takip edeceklerini ifade ederek, "Hatta 'Alarma geçin' dedim. WhatsApp grupları var başkanlara ait. 'Oraya yazın' dedim, 'Genel başkan bizzat takip ediyor, bu işlere sakın kalkışılmasın' diye." sözlerini kullandı.

TAHA HÜSEYİN KARAGÖZ'LE BULUŞMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Özel'in, kamuoyunda trol olarak anılan Taha Hüseyin Karagöz'ü makamında ağırlaması büyük tartışma yaratmış ve ve çok eleştiri almıştı. Özel bu konu hakkında "Yıllar önce programa çağırdı, gittim. En sert sorularına en net cevapları vererek, karşı mahalleye iyi ulaştığımızı değerlendirdik. Bayramda seyranda arar. Bir kez meclisteydim. Aradı, kuliste merhabalaştık. Geçen aramış. 'Özgür Beye uğramak istiyorum. Beş dakika işim var' demiş. Salı günü tüm gruplara uğrarken bana da gelmiş. 'Evleniyorum' dedi. Davetiye verdi. Oturduk, beş dakika sohbet ettik, ayrıldı. Son derece insani bir şey. Bizim mahallede çok makbul ve çok sevilen bir gazeteci değil. Birçok görüşümüz taban tabana zıt. Programda bana en ağır eleştirileri yaptı ve en zor soruları sordu. Ama düğün davetiyesi vermeye geleni kapıdan çeviremezsin. 'Seninle görüşmem' diyemezsin ki." ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.