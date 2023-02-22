CHP'li Tanal'dan fotoğraflı paylaşım: AK Partili yönetici evinin bahçesine AFAD çadırı kurdu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Şanlıurfa'da AK Parti Karaköprü İlçe Yöneticisi'nin depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurduğunu öne sürdü. Tanal ayrıca olayın duyulması sonrasında jandarma ve AFAD ekiplerinin bu kişinin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdüklerini ifade etti.