CHP'li Tanal'dan fotoğraflı paylaşım: AK Partili yönetici evinin bahçesine AFAD çadırı kurdu
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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla Şanlıurfa'da AK Parti Karaköprü İlçe Yöneticisi'nin depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurduğunu öne sürdü. Tanal ayrıca olayın duyulması sonrasında jandarma ve AFAD ekiplerinin bu kişinin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdüklerini ifade etti.
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak, Şanlıurfa'da AK Parti Karaköprü İlçe Yöneticisi'nin evinin bahçesine AFAD çadırı kurduğunu iddia etti.
"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın!" diyerek tepki gösteren Tanal, depremzedelerin afet bölgesinde çadıra ulaşamadığına dikkat çekti.
Tanal, paylaşımında şunları kaydetti; "Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa'da AK Parti Karaköprü İlçe Yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine AFAD çadırı kurabiliyor.
AK Partili Yönetici, çadırı kolayca temin ederken neden hala deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadıra ulaşmaz? Bu arada olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, AK Parti Karaköprü İlçe Yöneticisi'nin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdü."