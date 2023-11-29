CHP'li Milletvekili Cavit Arı, KDV istisnasının uzatılmasına tepki gösterdi

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden torba kanun teklifi görüşmelerinde, şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin belediyeler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki devir teslimlerinde KDV istisnasının 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasını eleştirdi.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden torba kanun teklifi görüşmelerinde; şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin belediyeler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki devir teslimlerinde KDV istisnasının 31 Aralık 2028'e kadar uzatılmasını öngören 35. maddeye tepki gösterdi. Arı, "Muafiyet uzatımıyla önümüzdeki yerel seçim sürecinde başta Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Samsun'da toplu taşıma projelerinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak bu belediyelere yani AKP'li belediyelere bir avantaj sağlama düzenlemesinin devamı niteliğindedir. Bu düzenlemeyle AKP'li belediyelerin önümüzdeki seçim sürecinde belediye yapıyormuş gibi reklamını siyasetini yapacağı, halkı kandıracağı bu projeleri bakanlık yapacak" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, AKP'nin 80 maddelik torba kanun teklifinin görüşmeleri ikinci gününde devam ediyor. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, teklifin şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve fünikülerin belediyelere devrinde KDV istisnasının 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılmasını öngören 35. maddesiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU DÜZENLEMEYLE AKP'Lİ BELEDİYELERİN ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİM SÜRECİNDE BELEDİYE YAPIYORMUŞ GİBİ REKLAMINI, SİYASETİNİ YAPACAĞI PROJELERİ BAKANLIK YAPACAK, BUNA KARŞIYIZ"

"Bu düzenleme AKP'nin adındaki adalet duygusunun belediyeler arasında uygulamış olduğu ayrımcılıkla aslında olmadığının açık bir ifadesinden ibarettir. Muafiyet uzatımıyla önümüzdeki yerel seçim sürecinde başta Bursa, Kocaeli, Trabzon ve Samsun'da toplu taşıma projelerinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından devralınarak bu belediyelere yani AKP'li belediyelere bir avantaj sağlama düzenlemesinin devamı niteliğindedir. Bu düzenlemeyle Bursa Üniversitesi Görükle Uzatma Hattı, Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı Birinci Aşama, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait proje kapsamındaki Adapazarı Serdivan Raylı Sistem Hattı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na ait raylı sistem hattı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'na ait raylı sistem hatlarına araç alımlarıyla ilgili bu konuların Bakanlık tarafından üzerine alınması ve belediyeler adına yapılıp siyaset yapılması amacını taşımaktadır. Bu düzenlemeyle AKP'li belediyelerin önümüzdeki seçim sürecinde belediye yapıyormuş gibi reklamını siyasetini yapacağı, halkı kandıracağı bu projeleri bakanlık yapacak. Bu bakanlığın yapacağı projelerdeki muafiyetleri uzatma kararıdır bu karar. Bununla beraber örneğin CHP'li belediyelerin talep ettiği bu ödenekler de proje onayları da devamlı uzatıldı. Örneğin İBB'nin proje onayları uzun süre bekletildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin projesi 24 ay bekletildi. Bu düzenleme çok da samimi ve masum bir düzenleme değildir buna kesinlikle karşıyız."

35. MADDE NE GETİRİYOR?

Kanun teklifinin söz konusu 35. maddesinin gerekçesi şöyle:

"Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metro, tramvay, teleferik, telesiyej ve füniküler ile bunların hatları, istasyonları, yolcu terminalleri ve durakları ve bu iş ve işlemlerle ilgili tesisler ile eklenti veya bütünleyici parçalarının Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimleri 31/12/2023 tarihine kadar KDV'den istisnadır. Maddeyle istisnanın uygulama süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılmaktadır."