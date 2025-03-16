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CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

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CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un Almanya'da katıldığı bir etkinlik sırasında Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan Muhammet Yakut ile birlikte görüntülenmesi büyük tartışma yarattı. Fotoğrafları paylaşarak yorumda bulunanlara Enginyurt "Birileri resimler üzerinden çıldırmış ve saldırıya geçmiş. Her türlü zulme karşıyız" sözleriyle yanıt verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen mitinge katıldı. Kürsüye çıkarak konuşma da yapan Enginyurt'un gittiği ülkede verdiği fotoğraflar ise ortalığı karıştırdı.

GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Türkiye'nin hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı Muhammet Yakut ile görüntülenen Enginyurt'un bu kareleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlerken CHP'li isim kendisine yönelik yorumlara yine X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

"HER TÜRLÜ ZULME KARŞIYIZ"

Cemal Enginyurt "Birileri resimler üzerinden çıldırmış ve saldırıya geçmiş. Her türlü zulme karşıyız" ifadelerini kullandı.

CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye'de mafya gruplarıyla ilişkisi olduğunu ileri süren ve "Deliler Delisi" adıyla videolar yayınlayan Muhammet Yakut'un Youtube hesapları erişime kapatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yakut hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" suçlarından soruşturma başlatmış ve Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Adam hırsız ve şerefsizleri deşifre ediyor diye aranıyor.ne hale geldik

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Haber Yorumlarınurullah acar:

sen tek başına bi ordusun senin o :)

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Haber Yorumlarıİdi Amin:

muhammed yakut belli olduğu gibi çoğundan adamdır!

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Bu enginyurt çok çabuk saf degiştiren kimden teklif gelrse oraya giden ülkücülükten bir anda koministlige geçen sevilmeyen sadece konuşan biri

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Haber YorumlarıMehmet Çelik:

Muhammet Yakut adamdır.Türkiye deki tüm pislikleri millete ifşa etmiştir.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

ABD köpeği ve bizimde terörist dediğimiz Colani köpeği törenle karşılanırken Aponun kapısında ülkeyi dilenci yapanlara ses yok Bu suç öylemi ülkede ne kadar çakal varsa ifşa ediyor suç oldu

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Haber YorumlarıMurat saritas:

bu yaratık yine iş başında bir zamann önce de Dubai de Peker ile görüşmek için kapının. önünde üç gün yatmışlıgı vardır yani bu yaratık birilerinin bir yerlerini yalamsını sever yine bir şeyler yakmak için gitmiştir fazla şaşırmaya gerek yok

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Haber Yorumlarıosman orenlioğlu:

adam olsa Cemal’le gezmez

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Haber Yorumları5g82znc92j:

it it ile

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

sonunda ne günlere geldik adami kirmizi bültenle ariyorlar ama ellerinin altindaki sucladigi veya yolsuzluk yaptigini iddia ettigi kisilere karsi en ufak bir sorusturma arastirma zahmetine girmiyor halkada aciklamiyorlar bir baska fetocuda eski bir tarim bakaninin AB nin tarima destek icin verdigi 3 milyon avroyu ic ettiklerini kendininde pay aldigini itiraf etmisti ne oldu adam yalanci ilan edildi ve olay kapandi aynen sülünün aylik alan rüsvet alan ve altin kacakcisi milletvekilleri gibi.

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