CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Milletvekili Adaylarıyla Buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Giresun ve Trabzon'da düzenlediği mitingler öncesi kadın milletvekili adaylarıyla bir araya gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Ülkemizin kaderini biz kadınlar belirleyeceğiz. Sorumluluğumuz büyük. Seçimlere kadar durmak yok. İl il projelerimizi anlatıyoruz. İlk seçimlerin ardından 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde laik, demokratik, hakkın hukukun ve adaletin sağlandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Giresun ve Trabzon'da düzenlediği mitingler öncesi kadın milletvekili adaylarıyla bir araya gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Ülkemizin kaderini biz kadınlar belirleyeceğiz. Sorumluluğumuz büyük. Seçimlere kadar durmak yok. İl il projelerimizi anlatıyoruz. İlk seçimlerin ardından 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde laik, demokratik, hakkın hukukun ve adaletin sağlandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke genelindeki seçim çalışmaları devam ederken; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da mitingler öncesinde kadın kollarıyla ve kadın milletvekili adayları ile bir araya geliyor. Nazlıaka, kadın milletvekili adaylarıyla birlikte yürüttüğü çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZ DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR"

"Uşak'ta Sevinç Yazgan, Eskişehir'de Milletvekilimiz Jale Nur Süllü, İpek Çelik, Aysu Bahar Gürlek, Ayfonkarahisar'da Milletvekilimiz Burcu Köksal, Balıkesir'de Seval Bozkurt, Fatma Sarıkabacakoğlu, Dilek Yalçın, Gülizar Yıldız, Giresun'da Elvan Işık Gezmiş, Trabzon'da da Sibel Suiçmez ile birlikte olduk. Mevcut kadın milletvekillerimiz ve kadın milletvekili adaylarımızla birlikte seçim çalışmaları yaptık. Özellikle Aile Destekleri Sigortası projemizin halkta büyük bir karşılığı var. Yoksulluğu bitirecek ve kadını hane içinde güçlendirecek olan projemizi tüm detaylarıyla anlatıyoruz. Ayrıca iktidara geldiğimizde ilk 1 hafta ve 100 gün içinde yapacaklarımızı anlatıp, seçmene '15 Mayıs sabahı bizden gerçekleştirmemizi istediğiniz proje nedir' diye soruyoruz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayana kadar ilçe ilçe, mahalle mahalle seçim çalışmalarımız doludizgin devam ediyor. Bu seçim ilk turda bitecek, Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı olacak.

"KADINLAR DEĞİŞİM İSTİYOR, GENEL BAŞKANIMIZA GÜVEN DUYUYOR"

Trabzon 1. sıra Milletvekili adayımız Sibel Suiçmez ile Trabzon'un Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde saha çalışması gerçekleştirdik. Esnafı ziyaret ederek, yaşanan ekonomik sorunların seçimlerin ardından sona ereceğini anlattık. Tonya ilçemizde büyük bir kadın buluşması gerçekleştirdik. Burada Aile Destekleri Sigortası projemizi ve çiftçiler için hayata geçireceğimiz uygulamaları anlattık. Çiftçiliğin ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyleyen kadınlara artık sigortalı olacaklarını ve bir hayat güvenceleri olacağını söyledik. Kadınlar değişim istiyor, Genel Başkanımıza güven duyuyor.

"ÜLKEMİZİN KADERİNİ BİZ KADINLAR BELİRLEYECEĞİZ"

Ülkemizin kaderini biz kadınlar belirleyeceğiz. Sorumluluğumuz büyük. Seçimlere kadar durmak yok. İl il projelerimizi anlatıyoruz. İlk seçimlerin ardından 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde laik, demokratik, hakkın hukukun ve adaletin sağlandığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz."