CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar: Mevsimlik tarım işçileri kayıt dışı çalıştırılmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, "Mevsimlik tarım işçilerinin kayıt dışı çalıştırılmasına derhal son verilmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin iş bulmasında arabuluculuk görevi yürüten ve herhangi bir hukuki statüsü bulunmayan 'elçi' ve 'dayıbaşı' gibi enformel iş ilişkisinin kurulmasına son verilmelidir. Mevsimlik tarım işçileri mevcut iş kanuna dahil edilmelidir" dedi.

CHP'li Uyar, mevsimlik işçilerin sorunlarına dikkat çekmek için parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yaman, Türkiye'de her yıl mart ayında bir iç emek göçü başladığını belirterek, "Ülkenin özellikle doğusundan başlayan bu iç emek göçü, ülkenin dört yanına dağılmaktadır. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin'den mart ayında yola düşen mevsimlik tarım emekçileri, Bursa, Sakarya, Isparta, Zonguldak, Bolu ve Düzce başta olmak üzere geçim derdi için ülkenin batısına göç etmektedir. İşsizliğin en yüksek, milli gelir payının en düşük ve istihdam alanlarının da en az olduğu kentler, bu emek göçünün yaşandığı kentlerin başında gelmektedir. Bu nedenle geçim derdine düşen yüz binlerce yurttaşımız, bu göç yoluna düşmektedir. Ölümle başlayan bu emek göçü, ne yazık ki gidilen kentlerde başta barınma ve beslenme olmak üzere birçok zorlukla da karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

'DÜZENLEME DERHAL ONAYLANMALI'

Uyar, mevsimlik tarım emekçilerinin sorunlarının bir an önce çözülmesi için bazı önerileri olduğunu vurgulayarak, "Mevsimlik tarım işçilerinin kayıt dışı çalıştırılmasına derhal son verilmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin iş bulmasında arabuluculuk görevi yürüten ve herhangi bir hukuki statüsü bulunmayan 'elçi' ve 'dayıbaşı' gibi enformel iş ilişkisinin kurulmasına son verilmelidir. Mevsimlik tarım işçileri mevcut iş kanuna dahil edilmelidir. Mevsimlik tarım işçileri için her yıl belirlenen günlük ücretler, açlık sınırının altında olmayacak şekilde belirlenmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin çalıştıkları bölgelerde düzenli olarak sağlık taramaları yapılmalıdır. Kaldıkları alanların hijyen koşullarına uygun olması denetlenmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşamını yitirdiği trafik kazalarıyla ilgili gerekli önemler alınmalıdır. Kazalara yola açan araçların seyahatlerde kullanımını önüne geçilmelidir. Kadın ve erkek emekçiler arasındaki ücret eşitsizliğinin önüne geçilmelidir. Mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğine göz yumulmamalıdır. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca çocuklar için kreş ve yaz okulu uygulaması hayata geçirilmelidir. Mevsimlik tarım işçilerinin karşı karşıya kaldığı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Türkiye, uluslararası çalışma örgütü tarafından 2001 yılında kabul edilip 2003 yılında yürürlüğe giren '184 Nolu Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Sözleşmesi'ndeki tarım çalışanlarına ilişkin önemli düzenlemeyi derhal onaylamalıdır" ifadelerini kullandı.