CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, ÇEDES projesi ile ilgili planı TBMM'ye taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ÇEDES projesi ile ilgili soru önergesine "projenin tamamlandığı yönünde" yanıt vermesine karşın Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ÇEDES kapsamında plan hazırlamasına tepki gösterdi. Gökçen, "Bakan, ÇEDES projesiyle ilgili sorularımızı bu projenin tamamlandığını belirterek yanıtlamıştı. Fakat gerçekler öyle değil. Projenin hala yürütüldüğüne dair birçok haber ve şikayet alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ÇEDES projesi kapsamında hazırlamış olduğu plan ortaya çıktı. Eğitim bileşenlerinin, velilerin ve öğrencilerin ciddi endişe ve itirazlarına rağmen bu projenin yürütülmesinde ısrarcı olan iktidar, bilgileri de şeffaf bir şekilde paylaşmayı reddediyor" dedi, Bakan Tekin'e "Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ÇEDES Projesi için hazırlanan planın detayları nelerdir?" sorusunu yöneltti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ÇEDES projesi ile ilgili planını, TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Gökçen, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tarikat ve cemaatlerin okullarda ve çocukların kaldığı yurtlarda örgütlenmesi, çocukların kendini ifade etme özgürlüğüne, inanç özgürlüğüne ve yaşam tarzına yönelik bir baskı oluşturuyor. Yurt sorununun 21 yıllık iktidar döneminde bilinçli olarak çözülmemesi, devletin kendi alanını terk etmesi anlamına geliyor. ÇEDES projesi de bu amaca hizmet ediyor. Sınırlı bir sosyal alanı olan ve bu sınırı aşmaktan korkutulmuş bir nesil hedefleniyor."

Gökçen, haziran ayında da ÇEDES ile ilgili soru önergesi vermişti. Gökçen, "Bakan, ÇEDES projesiyle ilgili sorularımızı bu projenin tamamlandığını belirterek yanıtlamıştı. Fakat gerçekler öyle değil. Projenin hala yürütüldüğüne dair birçok haber ve şikayet alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ÇEDES projesi kapsamında hazırlamış olduğu plan ortaya çıktı. Eğitim bileşenlerinin, velilerin ve öğrencilerin ciddi endişe ve itirazlarına rağmen bu projenin yürütülmesinde ısrarcı olan iktidar, bilgileri de şeffaf bir şekilde paylaşmayı reddediyor. Okul çatısı altında güvenli bir ortam sunamayan, okul önlerine kadar gelen uyuşturucu sorununu çözmeyen, öğrencisine bir öğün yemeği ve kırtasiye yardımını çok gören anlayış, öğrencileri şimdi kendi eliyle okul dışındaki denetimsiz etkinliklere gönderiyor" açıklamasını yaptı.

Gökçen, Bakan Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ÇEDES Projesi için hazırlanan planın detayları nelerdir? Plan kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetki alanı nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği yapılacak olan başlıkların içerikleri nelerdir?

ÇEDES kapsamında 'Sevgi-Dostluk-Vefa' teması ile ilgili gerçekleştirilecek olan etkinliklerde öğrencilere Diyanet TV üzerinden izletilecek olan video ve çizgi filmlerin içerikleri nelerdir? Başka hangi temalarda Diyanet TV videoları çocuklara izletilecektir? Videolar okulda mı yoksa okul dışı ortamda mı izletilecektir?

ÇEDES projesi kapsamında Diyanet Vakfı'nın iş birliği ile organize edilecek etkinlikler nelerdir? Diyanet Vakfı iş birliğinde organize edilecek olan yardım çalışmalarında öğrencilere ne gibi görevler verilecektir? Bu etkinlikler okul çatısı altında mı yoksa okul dışında mı gerçekleştirilecektir? Öğrenciler bu etkinliklere eğitimci gözetiminde mi katılım gösterecektir?

Diyanet Gençlik Merkezleri iş birliği içinde 'Yardımseverlik-Merhamet" konulu düzenlenecek olan etkinliklerin içerikleri nelerdir? Etkinlikler okul çatısı altında mı yoksa okul dışında mı düzenlenecektir? Diyanet Gençlik Merkezleri ile başka hangi konu başlıklarında iş birliği içerisinde etkinlik yürütülecektir?

Sabır konusu üzerine düzenlenecek olan seminerler/konferansların içerikleri nelerdir? Bu seminerler/konferanslar kimler tarafından düzenlenecektir? Tarım ve Orman Müdürlükleri ile iş birliği içinde düzenlenecek olan ÇEDES Hatıra Ormanı oluşturulması etkinliğinde öğrenciler kimin gözetiminde olacaktır? Diyanet Gençlik Merkezleri ile iş birliği içinde Adalet ve Dürüstlük konulu düzenlenecek olan etkinliklerin içerikleri nedir? Etkinlikler okul çatısı altında mı yoksa okul dışında mı düzenlenecektir?

Bugüne kadar ÇEDES projesi için ne kadar bütçe ayrıldı? Bu bütçenin ne kadarı harcandı? 2024 yılı bütçesinin içerisinde ÇEDES projesi için ne kadarlık bir bütçe öngörülmektedir?"