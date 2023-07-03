CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşünü eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' çağrısıyla CHP Genel Merkezi'ne yürümesine ilişkin eleştirilerde bulundu. Öztrak, ayrıca Fransa'da yaşanan olaylar, sığınmacılar ve kaçaklarla ilgili eylem planı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanması konularında açıklamalarda bulundu.

CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, son günlerde Fransa'da yaşanan olaylara değinerek, Fransa dışında başka ülkelerde de benzer protestoların görülmeye başladığını söyledi.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacağı sorusuna, " Cumhuriyet Halk Partisi, oluşan koşullara ve risklere göre yeni stratejileri hayata geçirmekte tereddüt etmez. Bu çerçevede, mevcut 11 büyükşehrin yanında yeni büyükşehirleri de kazanacağımızdan kimsenin tereddüdü olmasın. Büyükşehir belediye başkanlarımız başarılı hizmetler vermiş, büyük eserlere imza atmışlardır. Kendilerine, vatandaşlarımızın desteğinin artarak devam edeceğinden eminim" diyerek yanıt verdi. Öztrak, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' çağrısıyla CHP Genel Merkezi'ne yürümesine ilişkin de "Belediye başkanları, kendi il ve ilçelerinin sorunları çözmeli. Tanju Özcan, vereceği hizmetlerde, 'hükümet engel çıkardı' diye yürüseydi; başımızın üstünde yeri vardı. İddiaları, akıl işi değildir. Bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" dedi.