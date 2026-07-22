CHP Sözcüsü Sarı, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "4 il başkanlığımız, merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık." ifadesini kullandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, toplantıda ülke ve parti gündemine dair değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Sarı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştüğünü anımsatarak, "CHP olarak, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için gerekli her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha dile getirmiş olduk. Bu konuyla ilgili oluşacak komisyon, komisyondaki rapor hakkındaki düşüncelerimiz ortadadır, bu düşüncelerimizin arkasında duruyoruz." açıklamasında bulundu.

CHP içinden bazı arkadaşların ayrı bir siyasal partiye doğru yolculuğa çıktığını ilan ettiğini anımsatan Sarı, şunları kaydetti:

"Hangi rejim altında olursa olsun ve hangi ülkede olursa olsun siyasal partiler kurulur, oluşur, gelişir, halkın karşısına çıkar, onay alır ya da almaz ancak hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır."

Sarı, "Bizler, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in emaneti olan CHP'nin bölünmemesi için elimizden gelen her türlü çabayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Bu arkadaşlarımız aynı zamanda üzgünüz ama koltukçu." diyen Sarı, şu değerlendirmede bulundu:

"Manisa Milletvekilimizin yaptığı Grup Toplantısı'nda ya da arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalarda, CHP'nin siyasal çizgisinden başka bir siyasal parti tarif edemiyorlar. O halde şunu sormak gerekir: O zaman niye bir başka parti arayışı içindesiniz? CHP içinde bir siyasal mücadele yapmanız gerekirken, kongrelerimizi ilan ettik, eylülden itibaren başlıyor, bu parti içinde bir siyasal mücadele yapmak gerekirken ve ayrışmanın ideolojik, politik nedenlerini CHP'nin siyasal fikriyatından başka bir anlam ifade edecek bir ayrım yapamıyorsanız eğer o zaman 'Niçin başka bir siyasal parti arayışı içindesiniz?' sorusunun tek açıklaması olabilir; 'Biz kendimize koltuk arıyoruz.' diyor arkadaşlar."

MYK'de örgüte ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktaran Sarı, "4 il başkanlığımız, merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık, bu illerimiz de Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak." bilgisini paylaştı.

"Ahlaki olan, Sayın Özgür Özel'in Grup Toplantısı'nı yapmadan önce istifa etmesi olurdu"

Müslim Sarı, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MYK'de Özgür Özel hakkında bir kararın görüşülüp görüşülmediğine ve üyelik istifalarına yönelik soru üzerine Sarı, şunları söyledi:

"Ahlaki olan, Sayın Özgür Özel'in Grup Toplantısı'nı yapmadan önce istifa etmesi olurdu. Dolayısıyla bir siyasal partinin grubunda başka bir siyasal partinin çalışması açıklanmaz, ismi, logosu, başka bir siyasi yolculuğun ana hatları açıklanmaz. Bunu hiçbir şekilde ahlaki bulmuyoruz. Özellikle grup yönetimiyle ilgili alacağımız pozisyonlar arkadaşların istifasıyla ilgili, istifa edip etmeyeceklerini, hangi arkadaşın istifa edeceğini hep beraber göreceğiz. Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. CHP üyelerinin 10'da birine bile ulaşmamıştır istifa. Dolayısıyla her 10 üyeden 9 tanesi en az CHP'nin siyasal kimliği içinde siyasal mücadele yapmaktadır."

Sarı, belediye başkanlarının CHP'den ayrılmasına yönelik soruyu, "Belediye başkanlarımız çok kahir ekseriyetle CHP içinde kalmayı tercih ediyorlar. Çok istisnai bir biçimde 'Biz yolculuğumuzu Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kuracağı partide yaparız, oraya doğru gideceğiz.' diyen belediye başkanlarımızın sayısı çok az." diye yanıtladı.