Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin ifadesi ortaya çıktı, tüm suçlamaları reddetti

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Savcılık işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilerek saç ve kan örneği veren Denizli, tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartı uygulanmadan serbest bırakıldı.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Başsavcılık, Denizli'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçlamalarıyla ifadeye çağırdı. 16 Şubat'ta ifadeye davet edilen Denizli, bugün savcılığa beyanda bulundu.

MEKAN İDDİALARINA YANIT

Soruşturma kapsamında adı geçen "Gizli Kalsın", "Easy", "Kütüphane" ve "Sumahan" isimli mekânlara ilişkin soruları yanıtlayan Denizli, yalnızca "Gizli Kalsın" ve "Kütüphane" adlı yerleri bildiğini söyledi.

"Gizli Kalsın'a yaklaşık 10 yıl önce, üniversite öğrencisiyken gittim" diyen Denizli, Kütüphane'nin ise yalnızca restoran bölümüne uğradığını, gece kulübü kısmına çıkmadığını ve alkol dahi tüketmeden ayrıldığını ifade etti. Mekânlarda uyuşturucuyla herhangi bir temasının olmadığını vurguladı.

EDİS GÖRGÜLÜ AÇIKLAMASI

Dosyada adı geçen Edis Görgülü'yü tanıdığını belirten Denizli, sanatçının 2024 yılında düzenlenen Ot Festivali'nde sahne alan üç isimden biri olduğunu söyledi.

Sanatçı seçimlerinin belediye tarafından değil, seçici kurul ve organizasyonu üstlenen firma tarafından yapıldığını kaydeden Denizli, ödemeler üzerinde bir tasarrufu olmadığını dile getirdi.

"ADAYLIĞIM DAHİ YOKTU"

Dosyada yer alan bir tanığın, 2023 yılında ihale vaadinde bulunduğu yönündeki iddiasına da yanıt veren Denizli, o tarihte belediye başkanlığı adaylığının dahi kesinleşmediğini belirtti.

"30 Ocak 2024 itibarıyla adaylığım belirlenmiştir. Bahsedilen tarihte adaylığım yoktu" diyen Denizli, söz konusu beyanları "iftira" olarak nitelendirdi ve şikâyetçi olacağını açıkladı.

GİZLİ TANIK İDDİALARINA SERT TEPKİ

Gizli tanığın kendisi ve annesi hakkında ortaya attığı uyuşturucu iddialarını da kesin bir dille reddeden Denizli, bu suçlamaları "ahlaksızlık" olarak değerlendirdi.

"Uyuşturucu madde kullandığımı ya da uyuşturucu kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin dille reddediyorum. 67 yaşında bir kadına uyuşturucu madde kullandığını söylemek bile ahlaksızlıktır." diyen Denizli savcılığa önceden dilekçe vererek testi bizzat kendisinin talep ettiğini hatırlattı. Denizli, sporcu geçmişine vurgu yaparak uyuşturucuyla adının anılmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca kişiye özel herhangi bir imar çalışması yapılmadığını savunan Denizli, adı geçen imar izninin 2019 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verildiğini ifade etti.

"ÜZERİME ATILAN BU İFTİRAYI KABUL ETMİYORUM"

Beyanların sorulması üzerine cevap veren Denizli şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu madde kullandığımı, uyuşturucu madde kullanılan herhangi bir yerde bulunduğumu kesin bir dille reddediyorum. Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum, bu sebeple de savcılık makamınca ifadeye davet edildiğimde de avukatlarımdan test vermeyi bizzat kendimin talep ettiğine dair dilekçemizi sunduk.

Sporcu bir ailenin kızıyım, kendim de eski bir milli sporcuyum. 16 yıldır da hayatını ülkesine hizmet etmeye adamış genç bir kadın siyasetçiyim. Uyuşturucu ile adımın yan yana gelmesinden dahi hicap duyuyorum. Diğer iddiaları da tamamen safsatadır.

Çeşme Belediye Başkanı olduğumdan beri belediyemiz tarafından hiçbir şekilde kişiye özel yeni bir imar çalışması yapılmamıştır. Çeşme Belediyesi olarak esnafa kesilen cezalar usulsüz değil yüzde yüz kanunun bizlere belirlediği haklar çerçevesinde kesilmiştir.

Belediyemizle ilgili iddiaları kesin bir dille reddediyorum. Hiçbir yerde özel parti düzenlemedim ve katılmadım. Zaten bu iddialarda herhangi bir görgü, tarih, mekan gibi unsurlar içermemektedir, tanık beyanı olarak itibar etmek mümkün değildir. Hangi motivasyonla ifade verdiği belli olmayan ve bu iftiraları üzerime atan müfteriler hakkında hukuk mücadelemi sonuna kadar vereceğim."