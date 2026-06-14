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Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Mersin'in Tarsus ilçesinde evinin merdivenlerinden düşen 70 yaşındaki Bekir Teke, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde evde merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Altaylılar Mahallesi Orhun Caddesi üzerinde Ötüken Vadi Park bitişiğindeki evde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Teke (70), evinin merdivenlerinden aşağı indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Eşi, durumu fark ederek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. 

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edilen Teke, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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