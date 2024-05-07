Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

BURSA'DAN SONRA BİR SKANDAL ATAMA DA KIRŞEHİR'DE

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamasının ardından bir skandal atama haberi de Kırşehir'den geldi. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yardımcı olarak akrabalarını seçti.

KAYINBİRADERİ İLE BACANAĞINI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAPTI

Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı ortaya çıktı. Skandal atamalarla ilgili Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Belediyesi şu ana kadar bir açıklama yapmadı.