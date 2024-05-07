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Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı

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CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini belediye şirketine yönetim kurulu olarak getirmesinin yankıları sürerken, bir skandal atama haberi de Kırşehir'den geldi. CHP'li, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı. Atamaların ardından Ekicioğlu ve Kırşehir Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi.

CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.

Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptıKırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu

BURSA'DAN SONRA BİR SKANDAL ATAMA DA KIRŞEHİR'DE

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğeni Furkan Bozbey'i belediyenin iştiraklerinden Bursa Kent Yapı İmar Bilişim Enerji'ye (BURKENT) yönetim kurulu başkanı olarak atamasının ardından bir skandal atama haberi de Kırşehir'den geldi. CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yardımcı olarak akrabalarını seçti.

Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı

KAYINBİRADERİ İLE BACANAĞINI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI YAPTI

Ekicioğlu'nun belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadığı ortaya çıktı. Skandal atamalarla ilgili Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Belediyesi şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Selahattin Ekicioğlu Kırşehir Belediyesi Mustafa Bozbey Kırşehir Bursa Politika Haberler

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Yorumlar (20)

Tolga:

Hani siz farkli olacaktiniz? Sizin digerlerinden farkiniz ne? Yazik cok yazik…..

206
5
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t t:

Torpil olmaz bizde diyorlardı hani

154
5
yanıtYanıtla
Gökhan Veli:

En değerli koltuklara yakınını getirecek tabi, kime güvenecek bana mı sana mı..

12
117
yanıtYanıtla
Şahin Adıgüzel:

Maaş almalarınada gerek yok ozaman.

yanıt53
yanıt1
Ömer Melekoğlu:

O zaman kimseye laf söylemeye hakları yok

yanıt30
yanıt0
Turan Şahin:

belediye demek,ekip işidir, aynen hükümet kabinesi gibi, bunda yadırganacak ne varki,sisdem başkanlık sisdemi,isdeyen isdediğini alı,çıkarır,

4
74
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fatih çelik:

senin dediğine göre BÜTÜN AKP RTE NİN AKRABASI OLSUN SORUN YOK YANE

yanıt19
yanıt0
almırt:

Bu nasıl iş ya derhal biri şunu partiden ya ihraç etsin yada bu yanlış kararından döndürsün ayıptır günahtır siz yıllarca bunu eleştirmedinizmi aile zincirimi kuruyorsunuz şakamı bu.

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1
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Netherill:

yardımcı yaptığı kişiler yetkin kişilerse neden olmasın, halka çalışan belediyeyse bence sorun olmamalı. tabi böyle durumlar mide bulandırıyor ülkede torpil döndüğü için

2
41
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Şahin Adıgüzel:

Hep bu şekilde iyi niyetli düşündüğümüz için bunlar tepemize çıktı. çıkmayada devam edecekler.

yanıt13
yanıt0
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