Barzani'nin ortalığı karıştıran Türkiye ziyaretine Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyuma katılmak üzere yaptığı Türkiye ziyaretiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, sempozyuma yönelik eleştirileri anlayışla karşılayamadığını belirten Arınç, Barzani'nin korumalarının askerî üniforma ve uzun namlulu silahlarla çekilmiş görüntülerini ise yanlış bulduğunu ifade etti.

"YORUM YAPANLARIN BİRÇOĞU MESUD BARZANİ'Yİ TANIMAYAN VE ÖNYARGILI KİŞİLER"

Arınç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şırnak'ta düzenlenen Melaye Ciziri Sempozyumu'na Sayın Mesud Barzani'nin katılması olumlu karşılanmıştır. İçişleri Bakan Yardımcımızın, Valimizin, AK Parti'nin geçmiş ve bu dönem milletvekillerinin ve çok önemli bilim adamlarının katılımıyla böyle bir toplantının tertip edilmesini ben de çok doğru buluyorum.

Söz konusu sempozyum hakkında kamuoyunda yerli yersiz pek çok tartışma açıldığını gözlemledim. Bu tartışmaları yersiz bulduğumu ifade etmek isterim. Yorum yapanların birçoğu Mesud Barzani'yi tanımayan ve önyargılı kişilerdir. Sayın Mesud Barzani 1979 yılından bugüne Kuzey Irak Kürdistan Demokrat Partisi başkanıdır ve bu parti iktidar çoğunluğunu halen elinde bulundurmaktadır. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunmuştur.

"SÜREÇLE ALAKALI OLARAK ÖNEMLİ MESAJLAR VERMİŞTİR"

Yapılan toplantı bilimsel bir toplantıdır. Melaye Ciziri 1567-1640 yılları arasında yaşamış Osmanlı dönemi alimlerinden biridir. Ahmed-i Hani ve Feqiyê Teyran gibi Kürt asıllı olup bu coğrafyanın ortak inanç ve kültürel değerlerinden biridir. Bu alimlerin anıldığı ve eserlerinin okunduğu bir toplantıya kötü gözle bakılmasını yanlış buluyorum. Toplantının içeriği ve bölgede meydana getirdiği heyecan itibariyle önemli bir dönüm noktasını olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Sayın Mesud Barzani de konuşmasında süreçle alakalı olarak oldukça önemli mesajlar vermiştir. Dolayısı ile bu toplantıya yönelik olarak yapılan bazı eleştirileri anlayışla karşılayamıyorum.

"KORUMALARIN GÖRÜNTÜLERİNE DAİR TEPKİLERİ DE HAKLI BULUYORUM"

Ancak olumsuz eleştirilerin merkezine konumlanan silahlı korumaların görüntülerine dair tepkileri de haklı buluyorum. Türkiye, Sayın Barzani'nin güvenliğini, ziyaretlerde bulunan bütün resmi görevlilerde olduğu gibi kendisi pek âlâ sağlamaktadır. Dolayısı ile bu görüntüler haklı tepkilere sebep olmuştur.

"GEÇMİŞTEN BUGÜNE PKK İLE MÜCADELE ETMİŞTİR"

Türkiye, Kürdistan Bölgesel Yönetimi için ne kadar önemliyse Sayın Barzani ve yönetimi de bizim için o kadar önemlidir. Bu ilişkileri gölgeleyecek hiçbir şeyin yanında olamayız. Ben, kendisini daha sık Türkiye'de görmeyi arzu ediyorum.

2013 yılında yürütülen süreçte de Sayın Mesud Barzani, Diyarbakır'a gelmiş ve sürece büyük bir destek vermiştir. Türkiye'nin dostudur. Barış süreçleri dahil her daim Türkiye'nin yanında yer almış ve ülkemizdeki muhafazakâr Kürtler nazarında da oldukça sevilen bir isim olmuştur. Geçmişten bugüne PKK ile mücadele etmiştir. Şu anda da sürece Türkiye'nin yanında olarak en büyük desteği veren isimlerden biridir."