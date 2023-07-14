Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edileceğini belirtti

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 20 Temmuz'da partisinden ihraç edileceğini belirterek, "19 Temmuz'da istifa edebilirim. Ama arkadaşlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Ona göre karar vereceğim. İstifa mı ederim durup bekler miyim buna karar vereceğiz. Bundan sonra bağımsız olarak yoluma devam edeceğim" dedi.

Bolu'dan Ankara CHP genel merkezine başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünü tamamlayan Tanju Özcan, görevine döndü. Belediye binasında basın toplantısı düzenleyen Özcan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla suçlayan Özcan, "20 milletvekili 10 Aralıkçılara ver onlarda bir grup kursunlar. 20 milletvekili Sorosçulara ver onlarda grup kursunlar. 20 milletvekili Hisarcıklıoğlu'na ver onlar da grup kursunlar. Bir de zenginlerin grubu olsun liboşlar grubu. Birkaç tane de HDP'li kardeşlerine ver. Onlarda Apocular ve Kandilciler diye ikiye bölünsünler. Benim önerilerim bunlar. Hala elinde milletvekili kalırsa biz de grup kurarız. Seçimden sonra Kemal Bey'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Demokrat olmadığını ben biliyordum. Benim açımdan şaşırtıcı değil. Ama bu kadar diktatör olabileceğini, koltukta kalmak için bu kadar yüzsüzce davranabileceğini ben bile inanmıyordum. Kendisini yakından tanıyan insanlardan bir tanesi olarak" diye konuştu.