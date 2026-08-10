İran'dan Mekke Anlaşması: ABD Algısı Değişiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ismail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge ülkelerinin ABD'ye yönelik "algılarında bir değişimin işareti" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ismail Bekayi düzenlediği basın toplantısında bölgesel son gelişmelere değindi. Bekayi, İran, Lübnan ve Filistin'de öldürülen gazeteciler için başsağlığı dileyerek, "Son iki yıl boyunca, çok sayıda meslektaşınızı İran, Lübnan ve Filistin'de kaybettik. Meslekleri uğruna hayatlarını kaybettiler. Çok sayıda sevdiğimizi kaybettik. Ülkemiz ve gazetecilik mesleğinin uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize en içten saygılarımızı sunuyoruz" dedi.

ABD'nin orta Doğu'da güvensizliğe neden olduğunu Bekayi, "Bölgenin dışarıdan gelen aktörlere ihtiyacı yok ve bu gelişme başlı başına dikkat çekmelidir. Bölge, güvenliği Amerika aracılığıyla sağlayabileceği yanılgısına kapılmamalıdır" ifadelerini kullandı. ABD'nin, İsrail'in cezasız bir şekilde savaş yürütebilmesi için şartlar geliştirdiğini kaydederek "Amerikalılar, Siyonist varlığı hem siyasi hem de güvenlik düzeyinde destekliyor. Amerikalılar olmasaydı, Siyonist varlık asla yaptıklarını yapamaz ve suçlarına devam edemezdi" dedi.

Bekayi, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değindi

İranlı Sözcü, bir gazetecinin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının bir "İslam NATO'su" olup olmadığını sorması üzerine anlaşmanın bölge ülkelerinin ABD'ye yönelik "algılarında bir değişimin işareti" olduğunu belirtti. İran'ın bu güvenlik anlaşmasından Tahran'ın endişelenmesini gerektiren hiçbir neden olmadığını belirten Bekayi, "Bölgenin jeopolitik ve tarihi gerçeklerine dayanan, kapsamlı ve kapsayıcı olan, düşmanı ve tehdidi doğru bir şekilde tanımlayan her türlü plan, güvenliği güçlendirmeye ve Siyonist düşman ile müttefiklerinin neden olduğu istikrarsızlığı ve suistimalleri önlemeye yardımcı olma şansına sahiptir" dedi.

Pezeşkiyan'ın ABD ziyareti ve BM Genel Kurul görüşmeleri

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ziyaretine ve BM Genel Kurulu'na katılımına ilişkin kesin bir plan olup olmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Bekayi, "Bu konuda kesin bir karar alınmadı. Bildiğiniz gibi, her yıl İran heyeti Genel Kurul oturumuna katılıyor. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler'in en önemli yıllık toplantısıdır ve biz her zaman bu fırsatı pozisyonlarımızı açıklamak için kullandık. Bu yıl da bu fırsatı kullanmayı planlıyoruz. Bu konu şartlara durumlara bağlıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı