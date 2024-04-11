Başak Demirtaş'la ilgili yapılan çirkin paylaşıma bir tepki de Destici'den: Düşmanımızın karısına da olsa yapılan ahlaksızlığı doğru bulmayız

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşıma tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düşmanımızın karısına da olsa yapılan ahlaksızlığı doğru bulmayız. Evet. Yani bunu açık ve net söyleyeyim ki net devlet düşmanıdır. Millet düşmanıdır, teröristtir Ama buna rağmen biz karısına, hanımına yapılanı doğru bulmayız. Çünkü ahlaksızlığın tümüne karşıyız." dedi.

BBP LİDERİ DESTİCİ PARTİLİLERLE BAYRAMLAŞTI

Ramazan Bayramı dolayısıyla BBP Genel Merkezinde partililerle bayramlaşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, buradaki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, siyasi partilerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'de yaşanan zulme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BAŞAK DEMİRTAŞ'LA İLGİLİ YAPILAN PAYLAŞIMA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir sosyal medya kullanıcısının eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la çekilen ve yüzü gülücük emojisiyle kapatılan fotoğrafı, "Selo'ya bayram hediyesi olarak Başak Demirtaş'la buluştum. Bu gece p.... var inşallah" notuyla yaptığı çirkin paylaşıma BBP lideri Destici de tepki gösterdi.

"TERÖRİSTTİR AMA BUNA RAĞMEN KARISINA YAPILANI DOĞRU BULMAYIZ"

Destici, "Düşmanımızın karısına da olsa yapılan ahlaksızlığı doğru bulmayız. Evet. Yani bunu açık ve net söyleyeyim ki net devlet düşmanıdır. Millet düşmanıdır, teröristtir Ama buna rağmen biz karısına, hanımına yapılanı doğru bulmayız. Çünkü ahlaksızlığın tümüne karşıyız. Kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, İSRAİL'E EN SERT TEPKİYİ VEREN ÜLKELERDEN BİRİ"

Üç çocuğu ile torunları İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı ve sabır dileyen Destici, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en sert tepkiyi veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti. Destici, Gazze'ye yönelik yardımların el birliğiyle artırılması gerektiğine işaret etti.

"AKŞENER SEÇİMDEN ÖNCE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTUĞUNU GÖSTERİYOR"

BBP Genel Başkanı Destici, bayramlaşma programında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağı açıklamasına ilişkin soruya karşılık Destici, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sayın Akşener, seçimden önce verdiği sözü tuttuğunu gösteriyor, bunun için de aday olmayacağını söylüyor ama ben şunu beklerim, onunla birlikte yola çıkan, onu lider olarak kabul edenler, 'aday olmayacağım' denildiğinde hemen bir fırsat önüne gelmiş gibi adaylık açıklamaları... Bunlar siyasi ahlaka ya da siyasette vefaya ne kadar uygundur bilmiyorum.

Halbuki o kadrolara düşen, 'siz söz verdiniz aday olmuyorsunuz ama biz sizi bırakmıyoruz ve sizin tekrar aday olmanızı istiyoruz' denmesidir. Aday yapıp en azından bunun mücadelesini vermeleri gerekirdi. Türkiye'de kurucu liderler hayattayken partilerini bırakırlarsa o partinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ya da birliğini beraberliğini koruyarak yoluna devam etmesi mümkün değildir."