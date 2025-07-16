BBP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek ve uyarı

Büyük Birlik Partisi (BBP), 16 Temmuz tarihli Başkanlık Divanı toplantısının ardından yazılı bir sonuç bildirgesi yayımladı. Bildirgede, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve kendini tasfiye etme yönündeki kararının dikkatle takip edildiği belirtilirken, parti olarak sürece karşı "temkinli ve ihtiyatlı" yaklaşımda bulunulduğu vurgulandı.

Parti, Türkiye'nin 40 yılı aşan terörle mücadelesinde önemli bir aşamaya gelindiğini ve PKK'nın silah bırakma sürecinin devletin kararlılığı sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Ancak BBP, bu gelişmenin "Türkiye'nin parçalanmasına yönelik planların farklı yollarla devam etme riski" taşıdığı uyarısında da bulundu.

"TÜM UNSURLAR TASFİYE EDİLMELİ"

Bildirgede, PKK'nın sadece Türkiye'de değil; KCK, PYD, PJAK gibi ilişkili yapılanmalarıyla birlikte Irak, Suriye, İran ve Avrupa'daki tüm uzantılarının da tamamen tasfiye edilmesi gerektiği belirtildi. Parti ayrıca, terör örgütünün uyuşturucu, organ ticareti, silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerle olan bağlantılarına da dikkat çekti.

DEM PARTİ'YE 'BAYRAK' VE 'İSTİKLAL MARŞI' ÇAĞRISI

BBP, DEM Partisi'nin Türk siyasetindeki meşruiyet zemininin, ancak terör örgütünün tüm coğrafyalarda tasfiyesiyle mümkün olabileceğini savundu. Parti, DEM Partisi'ne "tüm il ve ilçe binalarına Türk bayrağı asma" ve "parti etkinliklerinde İstiklal Marşı okuma" çağrısı yaptı.

"HER NE AD VE BİÇİM ALTINDA OLURSA OLSUN, AFFA KARŞIYIZ"

Öcalan'ın serbest bırakılmasına ya da teröristlere yönelik bir genel affa kesinlikle karşı olduklarını belirten BBP, bu tür adımların kamu vicdanında karşılık bulamayacağını vurguladı. Bildirgede, "Her ne ad ve biçim altında olursa olsun, affa karşıyız" denildi.

TBMM'DE KOMİSYON KURULMASI ÖNERİSİ

TBMM'de kurulması planlanan ihtisas komisyonlarına dair DEM Parti ve bazı muhalefet partilerinden gelen önerilerin eleştirildiği bildirgede, bu tür girişimlerin "etnik temelli ayrışma riski taşıdığı" savunuldu. BBP, kalıcı ve yasal dayanağı olan bir komisyonun "üniter yapıyı zedeleyebileceği" uyarısında bulundu.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

BBP bildirgesinde dış politikaya da yer verildi. İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları kınanarak, Tel Aviv yönetimi "terör devleti" ve "insanlık için tehdit" olarak nitelendirildi. ABD'nin bu saldırılara karşı çelişkili tavrına da dikkat çekilerek, "Tavşana kaç, tazıya tut politikası" yorumu yapıldı.