Bakan Yumaklı, gıdada hile yapan firmalara gereğinin yapılacağını belirtti

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılın artık günlerini tamamlarken 2024 yılını değerlendirdiği ve 2025 yılı hedeflerini açıkladığı bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Yumaklı, son dönemde vaka sayısı oldukça artan sahte alkolden, gıdada taklit ve tağşiş listesine kadar birçok konuya değindi. Bakan Yumaklı, listeye giren markalar için, "Kim oldukları zerre kadar umurumuzda değil" sözlerini kullandı.

2024 yılı bitiyorken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, senenin son bir değerlendirmesini basın mensuplarına yaptı. Bakan Yumaklı, sahte alkolden, taklit tağşiş listesinden ve tarım ilaçlarına kadar gündemde oldukça büyük yer edinmiş tüm konulara değindi.

Bakan Yumaklı, 31 kurum ve birimle merkez il ve ilçe teşkilatlarıyla 160 bin yakın personel ile sürekli sahada olunduğunun altını çizdi. Bakan Yumaklı, boş kalan toprağa izin verilmediğini belirterek, "2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerimizin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi için çalışmalarımıza bu yıl içinde başladık" sözlerini kullandı.

"ZERRE UMRUMUZDA DEĞİL"

Gündemden düşmeyen ve büyük markalarında içine girdiği taklit ve tağşiş listesine de değinen Yumaklı, bu sene 1.3 milyon denetimin gerçekleştiğini kaydederek; 1.4 milyar liraya yakın para cezasının uygulandığını kaydetti.

Bakan Yumaklı, gıdada yapılan sahtekarlığa ilişkin, "Taklit ve tahşiş ürünler hakkında Önce gereğini yapıyoruz sonra ifşa ediyoruz. Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların kim olduğu neci olduğu zerre kadar umrumuzda değil gereğini yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AB'DEN GERİ DÖNEN ÜRÜNLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA: ÜLKE GİRİŞİNE İZİN VERMEDEN İMHA EDİYORUZ

Taşkınlara karşı ülke genelinde erken uyarı sistemlerini yaygınlaştırdıklarını, Taşkın Erken Uyarı Sisteminde 322 olan sayıyı 533'e çıkardıklarını aktaran Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimizi artırdık. Bu yıl 1,3 milyon denetim gerçekleştirdik. 1,4 milyar liraya yakın para cezası uyguladık. 570 adet savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit-hileli ürünleri firma ve marka ismiyle anlık olarak yayınladığımız yeni bir sistemi uygulamaya aldık. Gıda işletmelerinde karekod uygulamasını başlattık. Artık vatandaşlarımız cep telefonlarından karekod okutarak gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler ile toplu tüketim yerlerinde Bakanlığımızın denetim bilgilerine ulaşabiliyor. AB'den geri dönen ürünlere uygulanan resmi kontrolde yapılan değişiklikle, geri dönen ürünlerin iç gümrüklere doğrudan geçişine izin vermiyoruz. Uygunsuz ürünleri ülke girişine izin vermeden imha ediyoruz. Pestisit denetimlerimizi artırdık. Hasat öncesi üretim alanlarında, hasat sonrası gıda işletmelerinde ve ihracat öncesinde tüm gıda zincirinde, son 3 yılda 250 bin numune aldık. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilenleri imha ediyoruz."

Sahte alkol nedeniyle yaşanan kayıpları ve kayıt dışılığı önlemek için alkol ticaretini elektronik takip sistemi ile takip ettiklerini vurgulayan Yumaklı, "Bu kapsamda 18 etil alkol üretim tesisi ile 15 suma üretim tesisine teknik cihazlar yerleştirdik." bilgisini aktardı.

SAĞLIKLI ETE ULAŞMAK ÖNCELİK

Et üretimine de değinen Bakan Yumaklı, sağlıklı ete ulaşılmasının öncelik olduğunu belirterek, "Hayvan hastalıklarının önlenmesi için Erzurum, Elazığ, Ankara ve Kayseri'de Veteriner Yol Kontrol İstasyonları açtık" dedi.

Son dönemde sahte alkol vakaları da oldukça arttı. Yaşan kayıplara ve kayır dışılığa değinen Bakan Yumaklı, "Alkol ticaretini elektronik takip sistemi ile takip ediyoruz. Bu kapsamda 18 etil alkol üretim tesisi ile 15 suma üretim tesisine teknik cihazlar yerleştirdik" cümlelerini kurdu.

"ÜRETİCİLERİMİZ TEK TIKLA DESTEK MİKTARLARINI GÖREBİLECEK"

Üreticilere 2024 yılında çeşitli kalemlerde toplam 91 milyar lira doğrudan destek ödemesi yaptıklarına işaret eden Yumaklı, "Destek ödemeleriyle ilgili sahada üreticilerimizden 'nerede ne ekersem ne kadar destek alırım' sorularını sık duyuyorduk. Buna dair üreticilerimize büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamayı daha bugün itibarıyla hizmete alıyoruz. Artık, çiftçimiz sadece bir tıkla, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünlerinde ne kadar destek alacağını görmüş olacak. Çiftçilerimiz destekhesaplama.tarimorman.gov.tr adresine girecek. Bitkisel üretimde; yer, ürün, sulama durumu ve alan bilgisini girerek ne kadar destek alabileceğini kolay şekilde hesaplayacak. Aynı şekilde hayvancılık ve balıkçılıkta da gerekli bilgileri girerek, ne kadar destek alabileceğini görebilecek. Tarımcebimde'ye de entegre edeceğimiz bu yeni uygulamamız çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, uygun maliyetle tarım yapmak ve buna dayalı sanayiyi destekleyip geliştirmek üzere Organize Tarım Bölgeleri kurduklarını, şu ana kadar 14 OTB'nin altyapı inşaatlarını tamamlayıp yatırımcıların hizmetine sunduklarını aktardı. Bunların 11'inde üretimin başladığını vurgulayan Yumaklı, 2024 yılında Elazığ Cevizdere ve Malatya Yazıhan OTB'lerimizi tamamlayarak yatırımcıların hizmetine sunduklarını bildirdi. Bakan Yumaklı, "Tarıma yatırım yapacak girişmcilerimiz için 81 ilin Tarımsal Yatırım Rehberlerini hazırladık, önümüzdeki günlerde yayınlayacağız." vurgusu yaptı.

Tarım Sigortaları Havuzu TARSİM kapsamında, devlet olarak 10,5 milyar lira prim desteği sağladıklarını ve üreticilere 12 milyar lira hasar tazminatı ödediklerini belirten Yumaklı, "Pancar üreticilerimizin yıllardır hasretle beklediği, ilk yerli ve milli pancar tohumu çeşitlerimiz Türkşeker 2023 ve Türkşeker 2053'ün hasadını yaptık." dedi.

Tohumculuk, biyoçeşitliliğin korunması, iç sularda kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu yıl 181 bin denetim yaptıklarını dile getiren Yumaklı, "İstilacı bir tür olan 374 binden fazla balon balığını avlatarak hem balıkçılarımızı destekledik hem denizlerimizdeki biyoçeşitliliği koruduk." şeklinde konuştu.

Tarımsal sulama, içme suyu ve enerji üretimi amaçlı su yatırımlarına devam ettiklerini açıklayan Yumaklı, 115 milyar TL yatırımla 577 su ve sulama tesisini hizmete aldıklarını söyledi.

Bakan Yumaklı, deprem illerinde baraj ve sulama tesislerinin yenilenmesine yönelik çalışmaları da aralıksız devam ettirdiklerine dikkati çekerek deprem konutlarının içme ve kullanma suyu teminine yönelik 15,5 milyar lira harcama yaptıklarını 2 yıl içinde 30 milyar liralık daha yatırım yapacaklarını bildirdi.