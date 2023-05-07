Bakan Varank: Cumhurbaşkanı'mız iyi bir kaptan ama aynı zamanda iyi bir takipçi (2)

MÜMİN GENÇOĞLU VEFATININ 30'UNCU YILINDA ANILDI

7 Şubat 1993'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden BAL-GÖÇ ve BGF Kurucu ve Genel Başkanı, ANAP Bursa Milletvekili Mümin Gençoğlu, vefatının 30'uncu yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen, 'Vefatının 30'uncu yılında Göçmen Babası Mümin Gençoğlu Anma Programı' ile anıldı. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Gençoğlu ailesi adına Turhan Gençoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, CHP İl Başkanı Turgut Özkan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, CHP Milletvekili adayı Hasan Öztürk, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

?Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı'nca yayınlanan 'Göçmen Babası Mümin Gençoğlu' kitabını işaret eden Varank, "Bakınız biz ve soydaşlarımız büyük mücadeleler verdik. Hala soydaşlarımızın kendi yaşadığı coğrafyalarda, ülkelerde verdiği mücadeleler var. Ama Turhan Bey'in de söylediği gibi belki Türk olarak doğabilirsiniz. Ama Türk oğlu Türk kalmak için işte böyle eserlerle çocuklarınıza, torunlarınıza, geçmişinizi mutlaka hatırlatmanız gerekiyor. Bu mücadeleleri öğretmeniz gerekir ki; bizim ne kadar yüce bir millet olduğumuzu da hiçbir zaman unutmayalım" dedi.

Semih ŞAHİN/BURSA,