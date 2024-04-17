Üye Girişi
Haberler

Bakan Varank'tan Bilal Erdoğan'a ıstakoz emojisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın paylaştığı ıstakoz paylaşımının siyaset gündeminde yarattığı etki devam ediyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, partisinin grup toplantısında Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu AK Parti mesajlaşma grubunda ıstakoz emojisi atarken görüntülendi.

Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımının yankıları devam ederken AK Parti grup toplantısında çekilen görüntülerde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu mesajlaşma grubuna ıstakoz emojisi attığı görüldü.

AK PARTİ'DE ISTAKOZ KRİZİ

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediği anları sosyal medya hesabından paylaşması siyaset gündemine damga vurdu. Bursalı'ya muhalefetin yanı sıra en büyük tepki AK Parti içinden geldi. AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu pek çok isim paylaşıma tepki gösterirken; Bursalı ise paylaşımında dolayı bir özür açıklaması yaptı.

Bakan Varan'tan Bilal Erdoğan'a ıstakoz emojisiŞebnem Bursalı

BAKAN VARANK'TAN BİLAL ERDOĞAN'A ISTAKOZ EMOJİSİ

Istakoz krizinin yankıları devam ederken bugünkü AK Parti grup toplantısında, NOW Haber kameralarına dikkat çeken bir ayrıntı takıldı. Görüntülerde AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu AK Parti mesajlaşma grubunda ıstakoz emojisi kullandığı görüldü.

Öte yandan gruba atılan Şebnem Bursalı'nın TBMM'deki neşeli anlarına ilişkin habere Bilal Erdoğan'ın "… çıkardılar ama" mesajı attığı görüldü.

Bakan Varan'tan Bilal Erdoğan'a ıstakoz emojisi

NE OLDU?

Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kamuoyundan ve AK Parti içerisinden büyük tepki gördü.

Bakan Varan'tan Bilal Erdoğan'a ıstakoz emojisi

"OLAYIN BÜYÜTÜLME NEDENİ TELEFERİK FACİASI"

Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, olayın büyütülme nedenini Antalya'daki teleferik faciasının unutturulma çabasına bağlamıştı. Ancak bu açıklama yeterli olmadı ve tepkiler hız kesmeden gelmeye devam etti.

"YOL KAZASI OLDU, KAMU KAYNAĞI KULLANMADIM"

Bursalı, ıstakoz paylaşımına ilişkin olarak Sinan Burhan'a konuşarak bu meseleden dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Şebnem Bursalı Mustafa Varank Bilal Erdoğan Milletvekili AK Parti Siyaset Bursa İzmir Sosyal Medya 3.Sayfa Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title