Bakan Uraloğlu: "'Bir kuşak bir yol' projesini bir fırsat olarak değerlendiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşımda uluslararası entegrasyonun, kalkınmanın dinamosu olduğunu belirterek, "Demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaşımda uluslararası entegrasyonun, kalkınmanın dinamosu olduğunu belirterek, "Demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu çerçevede Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak, 'Bir kuşak bir yol' projesini ülkemiz açısından çök önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Mersin programı çerçevesinde Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Yenice Şantiyesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada yetkililerden brifing aldıktan sonra yaptığı açıklamada, hattın, Türkiye'de yapımı devam eden en önemli demiryolu projelerinden biri olduğunu söyledi.

Ulaşımda uluslararası entegrasyonun, kalkınmanın dinamosu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu çerçevede Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak, 'Bir kuşak bir yol' projesini ülkemiz açısından çök önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun, bizim deyimimizle 'Yeni İpek Yolu' olması için ülke içinde doğu-batı ve kuzey-güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Londra'dan Pekin'e uzanan 'Demir İpek Yolu'nun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir. Son 21 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Ankara merkezli çekirdek hızlı tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir. Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Türkiye'den, Batıda başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa'da birçok noktaya, Doğuda İran, Afganistan ve Pakistan'a, Kuzeyde Rusya'ya, Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Şimdi Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleri ile iki yeni uluslararası hattı daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Orta Koridora yeni bir soluk getirecek 'Kalkınma Yolu' projesiyle bölgemiz, 'İpek Yolu'ndaki konumunu güçlendirecektir"

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımını sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesinin, tüm 'Orta Koridor' ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inandığını kaydeden Uraloğlu, "Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan'a bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemizde Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu'. Kalkınma Yolu projesi özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Avrupa'nın yeni ortaklar aradığı bir dönemde ülkemizi daha fazla bölgesel ilişkilerin merkezine yerleştirecek. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezine gelen her türlü emtianın, Faw Limanı ve Kalkınma Koridoru ile lojistik dağıtım merkezi olacak. Basra Körfezinde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden hiç aktarma yapmadan Avrupa'ya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demiryolu hattımız da olacak. 'Kalkınma Yolu' projesi, uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek 'Kalkınma Yolu' projesiyle bölgemiz 'İpek Yolu'ndaki konumunu güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde demiryollarında yepyeni bir dönem başlattıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uluslararası boyutta projeler hayata geçirerek ülkemizi ticari yük taşımacılığında lider konuma taşıdık. Mevcut konvansiyonel demiryolu hattımızı komple yeniledik. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza, 2023 yılı itibariyle 2 bin 250 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Demiryolu ağımızı 14 bin kilometreye yükselttik. Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı tren işletmecisi yaptık. Uzun yıllar vatandaşlarımızın tercih etmediği demiryolu seyahatlerini artık hızlı ve konforlu seyahat isteyenlerin ilk adresine dönüştürdük. Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 50'sine ulaştırdık. Ankara merkezli yüksek hızlı tren ağının oluşturulması hedefi kapsamında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik demiryolu hattında da yapım çalışmalarımız devam ediyoruz. Hedefimiz 2053 yılına kadar hızlı tren hizmeti alan il sayımızı 52'ye çıkartmak ve demiryolu hat uzunluğumuzu 28 bin 590 kilometreye yükseltmektir" şeklinde konuştu.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattının da bu çalışmaların en önemlilerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu projemizin en güçlü Avrupa Finans Kuruluşlarından alınan 1,5 milyar Avroluk kredi, yabancı yatırımcıların ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. 312,5 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Hattı projemizle; Mersin- Adana arasındaki mevcut hattın altyapısını hızlı trene uyumlu hale getirerek ve ilave yeni hat yapımlarını tamamlayarak hem yolcu hem yük taşımacılığına elverişli elektrikli, sinyalli bir hızlı tren hattını hizmete alacağız. Aynı zamanda yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Çukurova Havalimanı için inşa edeceğimiz 10 kilometre uzunluğundaki hat ile havalimanına erişimi de sağlayacağız. Projemizin tamamlanmasıyla, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi, yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 6,4 milyon yolcu ve yaklaşık 100 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz" dedi.

Hatlar çerçevesinde 2 gar ve 19 istasyon ile 86 karayolu üstgeçidi, 32 demiryolu köprüsü ve 17 adet tünel inşa edileceğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "287 kilometre katener sistemi kuracak, elektromekanik ve sinyalizasyon işlerini tamamlayacağız. Şu anda bin 720 personel ile sürdürülmekte olan çalışmalar ile Nurdağı-Başpınar kesimindeki toplam 34 bin 700 metre uzunluğundaki 6 tünelin kazı çalışmalarını tamamladık. İç kaplama çalışmalarına devam ediyoruz. Viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üstgeçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz. Yüzde 12 ilerleme kaydettik. Altyapı çalışmalarının yanında üstyapıya yönelik çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürüyoruz.

1 milyon adet traversin 70 bin adetinin üretimini bitirdik. 79 bin ton rayın 20 bin tonunu sahada stokladık. İnşallah en kısa zamanda bu hattı çalışır vaziyete alarak stratejik bir hizmeti daha tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız"

"Halkımızın yarım asır boyunca sürat demiryolu adı altında özlemle beklediği yüksek hızlı tren hayalini gerçeğe dönüştürmek, Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti iktidarına nasip oldu" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"İnsanımız yüksek hızlı trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine o kadar alıştı ki, bu hatlarda bugüne kadar 78 milyon üstünde yolcu taşındı. Artık her şehir yüksek hızlı tren ile seyahat etmek istiyor. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hattımızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu hattımızın güzergah üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz." - MERSİN