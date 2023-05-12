Bakan Soylu: "Allah nasip edecek, 14 Mayıs akşamı reis tekrar başkan seçilecek. Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek"

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamanda Şişli'de Kuştepe Pazar Yeri ve Mecidiyeköy'de Sivas Çınarlı Vakfını ziyaret etti.

Bakan Soylu Şişli Kuştepe Pazar Yeri'nde yaptığı konuşmada şunları dile getirdi,

' Türkiye tam 100 yıllık bir istikrar yolculuğuna başlayacak'

"Pazar günü ülkemiz bir karar verecek. Vereceği karar geleceğe mi yoksa geçmişe mi? İleriye mi yoksa geriye mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı mı Bay Bay Kemal'i mi? Vereceği karar Amerika'ya mı tam bağımsız Türkiye'ye mi? Allah razı olsun. Bu kararı inşallah pazar akşamı verdikten sonra Türkiye tam 100 yıllık bir istikrar yolculuğuna başlayacak. Hep beraber. Gelecek nesil bir istikrar yolculuğuna başlayacak. Bunu hep beraber başlayacağız. Kim cumhurbaşkanı olmalı? Yani o darbede Atatürk Havalimanı'na inip, FETÖ'cülerle anlaşıp oradan sıvışıp, Bakırköy'de meydana gidip ayak ayak üstüne atıp milletinin katledilmesini, öldürülmesini seyreden Kemal Kılıçdaroğlu mu? Yoksa Muğla'dan uçağa bindiğinde, İzmir'den uçağa bindiğinde, evet ben ölümüne ölümüne bu darbecileri bitireceğim, milletimle beraber diyen Tayyip Erdoğan mı Cumhurbaşkanı olacak? Bir kaçak, bir kaçkın bir korkak mı Cumhurbaşkanı olmalı? Yoksa milletinin menfaati için kendisini feda eden bir adam mı cumhurbaşkanı olmalı? Alimallah Kemal Kılıçdaroğlu'nun var ya SGK'yı batırdı değil mi? Zor toparlandı oynandı bu zor. Çıkmış. Birisi diyor ki ben SGK'da diyor genel müdürlük yaptım, devleti bilirim. Birisi diyor ki ben 5 buçuk ay sonra ay olsa da İçişleri Bakanlığı yaptım, devleti bilirim. Birisi diyor ki o Tayyip Erdoğan'ı satan birisi ben başbakanlık yaptım. Devleti bilirim. Biri diyor ki ben ekonomi bakanlığı yaptım. Devleti bilirim. ya dördünüzü bir araya geliyorsunuz. Bir Tayyip Erdoğan'ı etmiyorsunuz.

Tayyip Erdoğan diyor ki, Türkiye'de ben geldiğim zaman 21 milyon insan çalışıyordu. Şimdi Türkiye'de 32 milyon insan çalışıyor. 6 milyon insana daha beş yıl içerisinde iş bulacağım diyor. Tayyip Erdoğan bunu yapar mı? Tayyip Erdoğan diyor ki ben geldiğim zaman 21-22 milyar dolar turizm geliri vardı. Şimdi elli milyar dolara çıkarttım. Şimdi 100 milyar dolara çıkartacağız Tayyip Erdoğan bunu yapar mı? Allah nasip edecek. 14 Mayıs akşamı reis tekrar başkan seçilecek. Bu millet Kemal'e 'bay bay' diyecek." diye konuştu.

Buradaki programın ardından Bakan Soylu, Mecidiyeköy'de Sivas Çınarlı Vakfını ziyaret etti. Burada da yurttaşlara seslenen Soylu,

"Türkiye'de Tayyip Erdoğan bir zihniyet devrimi yaptı. Bir taraftan Türkiye'nin altyapısını oluşturdu. Eğitimde, güvenlikte, sağlıkta, savunma sanayinde aynı zamanda bilişimde, aynı zamanda enerjide Türkiye'nin bir altyapısı, hem de 100 yıllık bir altyapısını ulaşımda Ankara Sivas hızlı trenini yaptı mı? Havalimanı aynı zamanda bütün bunlarla beraber komşu şehirlerdeki havalimanlarını da yaptı mı? Aynı zamanda bütün bunlarla beraber Çanakkale Boğaz Köprüsü'nden, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar, Marmara'ya kadar, Nissibi Köprüsü'ne kadar, otoyollara kadar, otobanlara kadar viyadüklere kadar, köprülere kadar her yerin ulaşım altyapısını yaptı mı Tayyip Erdoğan? Bir taraftan terörün olduğu, terörün fışkırdığı, Gabar Dağı'nda bugün Allah'a şükürler petrol çıkıyor mu? Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de bugün kendi ay yıldızlı gemilerimizde doğal gaz arıyor muyuz? Bizim oraya burnumuzu sokmazlardı, burnumuzu. Çünkü Türkiye'de yirmi bir yıldır istikrar var. O istikrarla beraber bütün altyapılarımızı yaptık Allah'ın izniyle." dedi.

'100 yılda gelebilecek bir lider geldi Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'

Soylu, "Şimdi bakın biz Amerika'yı ve Avrupa'yı bir kez böyle yapalım. İlk kez Amerika'yı ve Avrupa ilk kez böyle yakaladık. Nasıl böyle yakaladık? Şöyle ifade edeyim. Afganistan'dan Amerika'nın kaçarken kalktığı uçağı gördünüz mü? Hani insanları döke saça taşıyan uçak var. Bu Amerika'nın bir rezillik fotoğrafıdır. İlk kez bu kadar zaafiyete düştüler. İlk kez Afrika sokakları, Orta Doğu sokakları, Orta Asya sokakları, Balkan sokakları Amerika'dan ve Avrupa'dan ve Batıdan nefret ediyorlar. İlk kez pandemide birbirlerinin maskelerini çaldılar, ilk kez aşı ürettiler. Fukara ülkeleri ve orta gelirdeki ülkelere göndermediler, insanlar ölsün dediler. İlk kez kendi seçimlerine yüzde 45'lik, yüzde 50'lik katılımlar var. Çünkü kendi üreticilerini sevmiyorlar, başarısız buluyorlar. Bir kez göç meselesine sırtlarını döndürdüler insanların ölümüne baktılar. İlk kez Srebrenitsa'da insanları katlettiler. Ona ses çıkartmadılar. İlk kez oluyor bunlar. İlk kez Türkiye'de bütün bunlara karşı altyapısını tamamladı ve 100 yılda gelebilecek bir lider geldi Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan. İlk kez batıyı böyle yakaladık.

Şimdi Tayyip Erdoğan gitsin diyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor. Dergilerinde boy boy Tayyip Erdoğan'ın son bir haftada resimlerini yapıp Tayyip Erdoğan gitmeli diyor. Kim diyor? Amerika. Seçime sen mi gireceksin Biden? Gel de gör boynunun ölçüsünü al. Avrupa, Fransa, Almanya hepsi tek tek Tayyip Erdoğan gitmeli diyorlar. Bunlara pazar günü o yaptıkları kapaktan daha büyük kapağını yapmak Türk milletinin hakkı değil midir? Şimdi bay bay Kemal ne diyor biliyor musunuz? 14 Mayıs seçim, 15 Mayıs'ta işbaşına geliyorum. O terör belediyelerini yeniden oraya getireceğim? Yetmedi. Özerklik ilan edeceklermiş, ettiler 6-8 Ekim'de. 26 ayrı birimde ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerine getirdi. Şimdi hükümete ortak olacaklar ve öyle edecekler. Bunlar Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya, kafasını koymuşlar. Ama bilesiniz. Tayyip Erdoğan bu ülkenin başında olduğu sürece ne Selo çıkabilir ne Apo çıkabilir, ne de bu ülkeden bir tek çakıl taşı kimse koparabilir. Diyorlar ki FETÖ'yü tekrar devletin başına getireceğiz. Getirdin zaten. Sen kasetle geldin. Şimdi tekrar yeni bir kasetle cumhurbaşkanı olmak istiyorsun. Bütün bunları görecek. Bak Bay Kemal pazar akşamı öyle bir gideceksin ki öyle gideceksin. Bu millet sana öyle bir 'bay bay' diyecek ki bu millet seni nefretle anacak nefretle. Kumpaslarından, tezgahlarından, FETÖ'nün ve Amerika'nın oyuncağı olduğun için bu millet seni nefretle anacak. Bay Bay Kemal şunu da hiç olmazsa bil, Deniz Baykal'ın ruhuna, partililer, Fatiha okuyanlar var. Senin arkandan kimse böyle hayırlı bir şey de söylemeyecek. Çünkü on iki yıldır yalan attın, insanları kandırdın. Şöyle dedin böyle dedin. Konuştuklarında kendi de inanmıyor zaten. Öyle o kadar büyük yalan söylüyor ki yarım saat sonra söylediği yalanı unutuyor. 17-25 Aralık'ta düzenbaz çıktı. Uydurma kasetleri bunlar. Doğru diye bütün millete anlattı. Geçen gün diyor ki aynen bana 17-25 Aralık'ta kumpas yaparlar. Sen hangisisin? O günkü Bay Kemal misin? Bugünkü Bay Bay Kemal misin? Kafaya takmışlar. Amerikalılar Avrupalılar Tayyip Erdoğan'ı götürmek istiyorlar. Peki buna müsaade edecek misiniz?" diye konuştu.