Bakan Kurum: 'Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hep birlikte Türkiye olacağız'

Bir dizi ziyaret ve inceleme işin Trabzon'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Trabzon İl Başkanlığı tarafından düzenlenen STK buluşmasına katıldı. Trabzon'da bir otelde düzenlenen buluşmasa konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yılsonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacaklarını kaydederek, "Geçtiğimiz hafta Malatya'mızdaydık. Orada, deprem bölgesindeki çalışmalarımızda çok büyük bir eşiği geçtiğimiz, çok özel bir gün yaşadık. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. İşte bizim davamızın manasını anlatacak en önemli olay budur en önemli cümle ise şudur. Geldik, gördük, başladık, tamamladık ve alnımızın akıyla teslim ettik. Şükürler olsun oturdukları yerden siyaset üreterek milleti kandıracaklarını zanneden sahada tek bir çivi dahi çakmadığı halde her şeye bir kulp takanlardan olmadık. Çok bekledik ama şunu bir türlü anlayamadılar. İnsanlar, bir acının içinden geçerken, sizin nasihatinizi değil orada refakatinizi isterler. Sizin sözünüzü değil, sizin emeğinizi, alın terinizi isterler. Biz milletimizi çok iyi anladık ve söz verdik eserlerimizi ürettik. Hamdolsun söz üstüne söz, laf üstüne laf dizmedik. Zorluklar yaşamadık mı? Elbette yaşadık. Ama ne zaman yol zorlaşsa, kalbimize danıştık, vicdanımıza danıştık ve emin olun gece gündüz demeden çalıştık. Hizmet üstüne hizmet, eser üstüne eser yaptık. Şükürler olsun ki milletimize mahcup olmadık. Şimdi dua ediyorlar ya bizim en büyük kazancımız bu. Alnımızın akıyla söz verdiğimiz yuvaları teslim ettik. Şimdi buradan yine söz veriyoruz. İnşallah deprem bölgesinde yılsonuna kadar evine girmeyen kimseyi bırakmayacağız, yuvasına kavuşmayan tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar gece gündüz koşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tarih, insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor"

Gazze'deki soykırımın dünyanın gözleri önünde sürdüğünü söyleyen Bakan Kurum, "AK Partimiz sadece yeni yuvaların, muhteşem eserlerin, milli kalkınmanın değil aynı zamanda demokrasinin ve küresel adaletin de temsilcisidir. Neredeyse çeyrek asırdır çözülmez denilen nice sorunları çözen bir partiyiz. Mazeret siyasetiyle laf üretmeyen, tüm sorunların üzerine cesaretle giden, sorunun değil çözümün adresi olan bir hareketiz. Sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, küresel arenada da hakkın sesini en güçlü şekilde yükselten bir davanın neferleriyiz. İşte kanayan yaramız Gazze. Tarih, insanlığın en büyük utancına tanıklık ediyor. Gazze'deki soykırım halen dünyanın gözleri önünde sürüyor. Bu zulme en büyük isyan işte bu onurlu teşkilattan Cumhur İttifakından yükseliyor. Hamdolsun davamız dün olduğu gibi bugün de, devletin mazluma uzanan eli, haksızlık karşısında dimdik duran kalesi, zulme karşı yükselen gür sesi olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye düşmanlarını bir kez daha hep birlikte hüsrana uğratacağız"

"Bu topraklarda kaos mühendisliğine soyunanların kirli planlarını bundan önce olduğu gibi tarihin çöplüğüne hep beraber atacağız" diyen Bakan Kurum, "Bugün dünyada sadece insani krizler yaşanmıyor. Ortadoğu ateş çemberiyken, bölgesel ve küresel çatışmalar hız kesmeden büyüyor. Enerji yollarından ticaret koridorlarına kadar hemen hemen her alanda bir mücadele yaşanıyor ve yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Hiç şüphesiz böylesine kaotik bir ortamda büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı hepimizin birlik ve beraberliğidir. Tabi müzmin Türkiye düşmanları, dışarıdaki bunca kaosa rağmen Türk milletinin birlik ve beraberliğinden rahatsız ve tedirginler. Olmaya da devam etsinler. Hamdolsun milletimiz bu konuda da AK Parti'mize, Cumhur İttifakımıza ve Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor. Büyük ve güçlü Türkiye yoluna takoz koymak isteyenlerin emellerini milletimiz boşa çıkarıyor. Şundan şüpheniz olmasın Türkiye düşmanlarını bir kez daha hep birlikte hüsrana uğratacağız. Heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. Bu topraklarda kaos mühendisliğine soyunanların kirli planlarını bundan önce olduğu gibi tarihin çöplüğüne hep beraber atacağız. Merkezinde kardeşliğin, huzurun, refahın, kalkınmanın olduğu günlerin kapılarını sonuna kadar açmak suretiyle kovalayacağız. İşte bu güzel gelecek için bir olacağız. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle hep birlikte Türkiye olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kardeşçe bugüne kadar olduğu gibi omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON