Bakan Kurum’dan COP31 sonrası EXPO alanı açıklaması: 'Burası 7 gün 24 saat işleyen, Antalya’ya değer katan bir tesis olacak'

Antalya'da COP31 alanı ve Oteller Bölgesi yollarının açılış törenine katılan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 160 bin metrekare kapalı alanın bulunduğu EXPO alanının konferansın ardından da kente hizmet vereceğini belirterek, "Burayı Antalya'nın istihdamına, üretimine katkı sunacak şekliyle Antalyalılara veriyor olacağız. Burası 7 gün 24 saat işleyen, Antalya'ya değer katan bir tesis olacak" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık" ifadelerini kullandı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde kente gelen COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, COP31 alanı ve Oteller Bölgesi yolları açılış törenine katıldı. Antalya EXPO Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Kurum, Antalya'nın tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve dünyanın dört bir yanından gelen insanları ağırladığını belirterek, kentin önemli bir buluşmaya hazırlandığını söyledi.

"Dünya Antalya'da buluşacak"

COP31 kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bilim insanları, iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin Antalya'da bir araya geleceğini ifade eden Kurum, "Dünya Antalya'da buluşacak, dünya Antalya'da kucaklaşacak. Türkiye sadece bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmayacak, aynı zamanda iklim meselesinde kendi sözünü söyleyecek, kendi tecrübesini ortaya koyacak, kalkınmayla çevreyi birlikte ele alan anlayışımızı bütün dünyayla paylaşacağız. COP31 organizasyonu Antalya için çok büyük bir fırsattır. Çünkü dünyanın dikkati Antalya'ya çevrilecek. Antalya'nın adı dünyanın dört bir yanında daha fazla duyulacak. Şehrimizin turizmine, ticaretine, esnafına, ulaşımına ve uluslararası tanınırlığına çok önemli katkılar sağlanacak" dedi.

Organizasyon öncesinde otellerde ciddi bir hareketlilik yaşandığını dile getiren Kurum, "Restoranından taksicisine, esnafından turizmcisine kadar Antalyamızın ekonomisinin her kesimi bu hareketlilikten istifade edecek. Buraya gelen her misafir Antalya'nın güzelliğini görecek, misafirperverliğini tanıyacak ve ülkesine döndüğünde Antalya'yı anlatacak. Dolayısıyla burada kazanan sadece insanlık ve dünya olmayacak. Antalya kazanacak, esnafımız kazanacak, turizmcimiz kazanacak, vatandaşımız kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

"38 kilometrelik Belek Turizm Yolunu tamamladık"

Kalkınmayla çevrenin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Kurum, "Bizim anlayışımız şudur: Üreteceğiz ama çevremizi koruyacağız. Büyüyeceğiz ama tabiatımıza sahip çıkacağız. Şehirlerimizi geliştireceğiz ama gelecek nesillerin hakkını da gözeteceğiz. Antalya'da yürüttüğümüz bütün hazırlıkların temelinde bu anlayış vardır" ifadelerini kullandı. Açılışı gerçekleştirilen yol projesinin Antalya'nın uzun süredir beklediği önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Kurum, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Antalyamızda 38 kilometrelik Belek Turizm Yolumuzu tamamladık. Dört ana arteri baştan aşağı ele aldık. 21 kilometrenin üzerinde ana arter yolunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Yollarımızı genişlettik, ilave kavşaklarımızı yaptık, kaldırımları ve bordürleri yeniledik. Aydınlatma sistemlerini tamamladık, çevre güvenlik unsurlarını ekledik, yol ve kaldırımlarda gerekli iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Belek'te ana arterlerimizi otellere bağlayan 12 ayrı bağlantı yolunu da ele aldık. Bu güzergahlarda toplam 16 bin metrelik çalışma gerçekleştirdik. Her yolu ayrı ayrı, kendi şartlarına göre değerlendirdik. Nerede iyileştirme gerekiyorsa yaptık, nerede üstyapı gerekiyorsa tamamladık, nerede düzenleme gerekiyorsa bitirdik. Misafirlerimiz gelecek, dünyanın en önemli organizasyonlarından birini yapacağız. Zirve bitecek, herkes ülkesine dönecek ama bu yollar burada kalacak. Antalyalı kardeşim, esnafımız, turizmcimiz, gencimiz ve Antalya'nın geleceği için kalacak" dedi.

"EXPO alanı Antalya'ya uzun yıllar hizmet edecek"

EXPO alanında yaklaşık 160 bin metrekare kapalı alan bulunduğunu açıklayan Kurum, alanın konferansın ardından da Antalya'nın istihdamına ve üretimine katkı sunacak biçimde değerlendirileceğini belirtti. Kurum, "Burada istihdamın ve üretimin artırılması adına her türlü organizasyon ile uluslararası iş birliğine altyapı oluşturulmuş bir alandan bahsediyoruz. Konferans bittikten sonra yaptığımız istişareleri Cumhurbaşkanımıza arz ettik ve burayı Antalya'nın istihdamına, üretimine katkı sunacak şekliyle Antalyalılara veriyor olacağız. Bu süreci Turizm Bakanlığımızla birlikte yürüteceğiz. Burası 7 gün 24 saat işleyen, Antalya'ya değer katan bir tesis olacak. Biz eser siyasetini işte böyle anlıyoruz. Sizin için, geleceğimiz için, ülkemiz için geçici işler değil, kalıcı yatırımlar yapıyoruz" diye konuştu.

COP31 hazırlıklarının yollarla sınırlı olmadığını kaydeden Kurum, 1 milyon metrekarelik EXPO 2016 alanının baştan sona yeniden ele alındığını bildirdi. Alanı birkaç günlük organizasyonun ardından kapıları kapanacak geçici bir yer olarak görmediklerini belirten Kurum, "Burayı Antalya'ya uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir fuar, kongre ve etkinlik altyapısına dönüştürüyoruz" dedi.

"100 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz"

Alanı Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki temel bölümde planladıklarını belirten Kurum, "Mavi Bölge, resmi müzakerelerin yürütüleceği, uluslararası kuruluşların bir araya geleceği merkez olacak. Yeşil Bölge ise iklim zirvesini toplumla buluşturacak. İş dünyası, akademi, gençler ve girişimciler burada olacak. Bilim, teknoloji, sanat ve kültür burada buluşacak. 100 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Antalyamız on binlerce kişiyi burada ağırlayacak" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların planlanan takvimin önünde ilerlediğini açıklayan Kurum, alanda bin 510 personel ile 334 makine ve ekipmanın görev yaptığını söyledi. Çelik konstrüksiyondan çatıya, cepheden altyapıya, yol ve otoparktan iç mekanlar ile peyzaja kadar geniş bir alanda eş zamanlı çalışma yürütüldüğünü belirten Kurum, ana imalatların önemli bölümünün tamamlandığını, kalan çalışmaların da organizasyona yetiştirileceğini kaydetti.

"Türkiye'nin güçlü olduğu alanları öne çıkaracağız"

COP31'de Antalya ve Türkiye'nin dünyaya anlatılacağını ifade eden Kurum, "Medeniyetimizi anlatacağız, Sayın Cumhurbaşkanımızın her alanda ortaya koyduğu barış, huzur ve çözümden yana tavrını bir kez daha duyuracağız. Sıfır Atık'tan dirençli şehirlere, gıda güvenliğinden temiz enerjiye, gençlikten yeşil sanayiye kadar Türkiye'nin güçlü olduğu alanları öne çıkaracağız" dedi. Deprem bölgesindeki yeniden inşa tecrübesinin de COP31'de paylaşılacağını belirten Kurum, "İki yılda 455 bin konut ve iş yerini tamamladık. Bu kapasiteyi dünyaya bir dirençli şehir modeli olarak anlatacağız" ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi'nin COP31 alanının her ayrıntısında uygulanacağını söyleyen Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki projemizi, Sıfır Atık kültürümüzü COP alanının her ayrıntısında yaşatacağız. Depozito Yönetim Sistemi ile artık şişeleri topluyor, ekonomiye yeniden kazandırıyoruz. Şu ana kadar topladığımız ambalaj sayısı 200 milyona ulaştı. Antalya'mız DOA kullanımında birinci sırada" diye konuştu.

"128 tesise 219 milyon lira ceza kestik"

Denizleri tehdit eden plastik kirliliğinin ertelenemeyecek ve görmezden gelinemeyecek bir sorun olduğunu vurgulayan Kurum, Akdeniz'in ortak bir hazine olduğunu söyledi. Denizlerin gelecek nesillerin emaneti olduğunu belirten Kurum, "Kimsenin denizlerimizi, kıyılarımızı, derelerimizi, tabiatımızı kirletmesine müsaade etmeyeceğiz. Sadece bu yıl Akdeniz'de çok ağır yaptırımlar uygulayarak 128 tesise 219 milyon lira ceza kestik, 21 tesisi mühürledik. Çevreyi kirleten kim olursa olsun gereğini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Çünkü biz sadece çevreyi konuşan değil, çevre için sahada çalışan bir anlayışa sahibiz" dedi.

Fethiye'de de çalışma başlatılacağını açıklayan Kurum, "Önümüzdeki hafta saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle ülkemizin cennet köşelerinden Fethiye'de, deniz ekosisteminin ve kıyılarımızın korunması amacıyla dip çamuru temizliği çalışmalarını başlatıyoruz. Denizlerimizi temizleyeceğiz, kıyılarımıza sahip çıkacağız, doğal güzelliklerimizi koruyacağız. COP31'de dünyaya ne söylüyorsak kendi ülkemizde de onun gereğini yerine getireceğiz. Söylemle yetinmeyeceğiz. İcraat yapacağız, karar alacağız, uygulayacağız ve sonucunu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: "Antalya uluslararası büyük organizasyonların tercih ettiği merkez oldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, Antalya'ya yapılan yatırımlar, hayata geçirilen projeler ve farklı bakanlıkların ortak vizyonla kente kazandırdığı hizmetlerin, şehri uluslararası büyük organizasyonların tercih ettiği bir merkez konumuna taşıdığını söyledi. COP31'in Antalya'da gerçekleştirilmesinin bunun bir sonucu olduğunu belirten Ersoy, "Tesisleşmedeki üst düzey kalite ve yüksek kapasite, altyapıdaki güçlü hamleler, ulaşım ağının çeşitliliği ve konforu Antalya'nın yükselişinin sürekliliğini sağlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türk turizminin kalbine ciddi önem atfediyor, şehrimize hizmet noktasında çok yönlü bir bakış açısıyla aralıksız çalışıyoruz" dedi.

"Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık"

Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptıklarını açıklayan Ersoy, "Son 24 yılda Antalya'da kültür ve turizme 19,2 milyar lira yatırım yaptık. 527 milyon liralık yatırımla Antalya Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'ni şehrimize kazandırdık. 66,6 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz Antalya İbradı Ormana Kültür Merkezi projesinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 99 seviyesine geldi. Şu anda geçici kabul sürecini işletiyoruz. İnşallah bu ay içerisinde onu da hizmete alacağız" diye konuştu.

Farklı kurumların projelerine de destek verdiklerini belirten Ersoy, Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 8 projeye 141 milyon lira destek sağlandığını söyledi. Ersoy, 2002-2026 yılları arasında Antalya'da gerçekleştirilen altyapı yatırımları ile yerel yönetimlerin turizm altyapısı projelerine verilen desteğin toplam güncel değerinin ise yaklaşık 18,1 milyar lira olduğunu bildirdi.

"Atık su arıtma tesisi yatırımlarımız ciddi bir fark sağladı"

Turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla atık su arıtma tesislerine yatırım yaptıklarını belirten Ersoy, Serik bölgesi ile Belek Turizm Merkezi'ne hizmet veren Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin 2021 yılında tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi. Proje kapsamında Boğazkent Terfi Merkezi ve terfi çalışmalarının da tamamlanarak 2022 yılı sonu itibarıyla devreye alındığını belirten Ersoy, projenin güncel maliyetinin 4,4 milyar lira olduğunu açıkladı.

Yapımına Şubat 2023'te başlanan Antalya Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'nin ise Nisan 2024'te tamamlanarak devreye alındığını kaydeden Ersoy, bu projenin güncel maliyetinin 3,6 milyar lira olduğunu bildirdi. Kadriye-Belek bölgesindeki turizm yoğunluğu, devam eden yapılaşma ve nüfus artışı nedeniyle mevcut altyapı hizmetlerinin yetersiz kaldığını belirten Ersoy, yeni ihtiyaçların karşılanması amacıyla çalışmalar başlatıldığını söyledi. Ersoy, "Yukarı Kocayatak TOKİ-Çandır Hali arasında 7 bin 500 metre, Çandır Paket Arıtma Tesisi-Çandır Hali arasında 3 bin 250 metre ve Çandır Hali-Serik Atıksu Arıtma Tesisi arasında 4 bin 500 metrelik kanalizasyon terfi hattı ile Serik Atıksu Arıtma Tesisi'ne ilave 2 son çöktürme havuzu ve disk filtre dezenfeksiyon ünitesi yapımına başladık" dedi.

Son çöktürme havuzlarının zemin iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını ve temel inşasına başlandığını kaydeden Ersoy, "Yukarı Kocayatak TOKİ-Çandır Hali arasında 4 bin 500 metrelik kanalizasyon terfi hattı imalatını tamamladık, kalan kısmın imalatlarına devam ediyoruz. Çandır Paket Arıtma Tesisi-Çandır Hali arasında boru temini sürecini de tamamladık. İmalata geçmek için hazırlıklarımızı hızla yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çandır Paket Arıtma Tesisi'nin devre dışı bırakılacağını açıklayan Ersoy, bölgedeki atık suların Serik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılacağını söyledi. Ersoy, çalışmanın COP31'e hazırlık sürecinin de önemli bir ayağını oluşturduğunu belirtti.

"Antalya'ya 14 ücretsiz halk plajı kazandırdık"

Antalya'ya 5 yıldız kalitesinde 14 ücretsiz halk plajı kazandırdıklarını ifade eden Ersoy, Geleceğe Miras Projesi kapsamında kentteki antik şehirlerin gün yüzüne çıkarıldığını ve restore edilerek ayağa kaldırıldığını söyledi. Antik alanların Gece Müzeciliği uygulaması ve sanat etkinlikleriyle Antalya'nın turizmine, kültür ve sanat hayatına kazandırıldığını belirten Ersoy, "Halihazırda şehrimiz için çok ciddi bir sosyoekonomik faydaya dönüşmüş bu uygulamalarımızı geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı