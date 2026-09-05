Haberler

“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti

“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti Haber Videosunu İzle
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir dönemin “Mankenler Kraliçesi” seçilen ve Yeşilçam’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sibel Turnagöl, uzun bir aranın ardından katıldığı davette görüntülendi. 2012’de evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı lokantayı işleten Turnagöl, ekranlara dönüş sinyali vererek yeni projeler için hazırlık yaptığını açıkladı.

  • Sibel Turnagöl, 16 yaşında mankenliğe başlayıp 'Mankenler Kraliçesi' seçildikten sonra Yeşilçam filmleri ve televizyon programlarında uzun yıllar yer aldı.
  • 2012'de Mehmet Çelik ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan Turnagöl, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir lokanta açtı ve işletmeyi bizzat yönetiyor.
  • Turnagöl, lokantasında işlerin iyi gittiğini belirterek yeni projeler için hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.

Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden ve bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi' Sibel Turnagöl, ekranlardan uzak kaldığı uzun bir aranın ardından katıldığı bir davette ortaya çıktı.

EKRANLARA VEDA EDİP OTO SANAYİYE YÖNELDİ

Henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atan, katıldığı yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçildikten sonra Yeşilçam filmlerinde ve televizyon programlarında uzun yıllar boy gösteren Sibel Turnagöl, kariyerinde köklü bir değişime gitti. 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra spot ışıklarından uzaklaşan Turnagöl, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açtı. Yoğun ilgi gören işletmesinin yönetimiyle bizzat ilgilenen ünlü isim, müşterilere yemek servisi yapmak da dahil olmak üzere mekandaki tüm işlere koşturuyor.

YENİ PROJELERİN SİNYALİNİ VERDİ

Oto sanayideki işletmesiyle ilgilenen ve sakin bir yaşam süren Sibel Turnagöl, uzun bir sürenin ardından katıldığı bir davette kameralara yansıdı. Lokantasında işlerin oldukça iyi gittiğini belirten usta oyuncu, ekranlardan uzak geçen yılların ardından yeni projeler için de hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN TAKDİR TOPLADI

Turnagöl'ün yıllar sonraki görüntüsü ve yeni yaşantısı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin son halini gören hayranları, ilerleyen yaşına rağmen görünümünü koruduğuna dikkat çekerek; "Her hali çok güzel", "Yıllar ona yaramış" ve "Hâlâ çok güzel" şeklinde takdir dolu yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karacabey:

Helal olsun.. Tebrik ediyorum.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava

Acun'un başı bu kez fena dertte: Survivor faciasına milyarlık dava

Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
“Fakir erkeklerle evlenmeyin, çocuk yapmayın” sözleri gündem oldu

Kadınlara verdiği nasihat bomba! Erkekler bu duruma fena bozulacak

Rojin Kabaiş soruşturmasında bir şüphelinin yalanı ortaya çıktı: Aynı saatte aynı konumda

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Yalanı ortaya çıktı
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı

286 gün sonra karaya ayak basan ABD askerleri soluğu orada aldı
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu