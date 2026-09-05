“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti
Bir dönemin “Mankenler Kraliçesi” seçilen ve Yeşilçam’ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sibel Turnagöl, uzun bir aranın ardından katıldığı davette görüntülendi. 2012’de evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde açtığı lokantayı işleten Turnagöl, ekranlara dönüş sinyali vererek yeni projeler için hazırlık yaptığını açıkladı.
- Sibel Turnagöl, 16 yaşında mankenliğe başlayıp 'Mankenler Kraliçesi' seçildikten sonra Yeşilçam filmleri ve televizyon programlarında uzun yıllar yer aldı.
- 2012'de Mehmet Çelik ile evlendikten sonra ekranlardan uzaklaşan Turnagöl, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir lokanta açtı ve işletmeyi bizzat yönetiyor.
- Turnagöl, lokantasında işlerin iyi gittiğini belirterek yeni projeler için hazırlık aşamasında olduğunu ifade etti.
Yeşilçam'ın dikkat çeken isimlerinden ve bir dönemin 'Mankenler Kraliçesi' Sibel Turnagöl, ekranlardan uzak kaldığı uzun bir aranın ardından katıldığı bir davette ortaya çıktı.
EKRANLARA VEDA EDİP OTO SANAYİYE YÖNELDİ
Henüz 16 yaşındayken mankenlik kariyerine adım atan, katıldığı yarışmada 'Mankenler Kraliçesi' seçildikten sonra Yeşilçam filmlerinde ve televizyon programlarında uzun yıllar boy gösteren Sibel Turnagöl, kariyerinde köklü bir değişime gitti. 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlendikten sonra spot ışıklarından uzaklaşan Turnagöl, Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde bir lokanta açtı. Yoğun ilgi gören işletmesinin yönetimiyle bizzat ilgilenen ünlü isim, müşterilere yemek servisi yapmak da dahil olmak üzere mekandaki tüm işlere koşturuyor.
YENİ PROJELERİN SİNYALİNİ VERDİ
Oto sanayideki işletmesiyle ilgilenen ve sakin bir yaşam süren Sibel Turnagöl, uzun bir sürenin ardından katıldığı bir davette kameralara yansıdı. Lokantasında işlerin oldukça iyi gittiğini belirten usta oyuncu, ekranlardan uzak geçen yılların ardından yeni projeler için de hazırlık aşamasında olduğunu dile getirdi.
SOSYAL MEDYADAN TAKDİR TOPLADI
Turnagöl'ün yıllar sonraki görüntüsü ve yeni yaşantısı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ünlü ismin son halini gören hayranları, ilerleyen yaşına rağmen görünümünü koruduğuna dikkat çekerek; "Her hali çok güzel", "Yıllar ona yaramış" ve "Hâlâ çok güzel" şeklinde takdir dolu yorumlarda bulundu.