Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürt Çalışmaları Merkezi (KSC) ile Rawest Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Kürtlerde Amed spor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması" hakkında yaptığı açıklamaların ardından konuya ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, daha önce söz konusu araştırmayı eleştirerek çalışmanın "bölücülük ihanetini zinde tutmaya çalıştığını" savunmuştu.

"HAREKETLİLİK KONTROLSÜZ HALE GELİRSE..."

Habertürk'ten Nasuhi Güngör'e konuşan Bahçeli, futbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığını, tribünlerde oluşan atmosferin de önemli olduğunu belirtti. Bahçeli, tribünlerdeki hareketliliğin yönlendirilmesine ilişkin endişesini şu sözlerle anlattı: "Türkiye’de futbol sadece sahadaki mücadeleyle değil, stadyumdaki coşkusuyla, tribünlerde gerçekleşen bir hadise. Oralardaki hareketliliği tribün liderleri, amigo denen kişiler yönlendiriyor. Benim endişem bunların maksatlı kullanılmasına yönelik hassasiyetimle ilgilidir."

"NEREYE GİDEBİLECEĞİNİ KİMSE KESTİREMEZ"

Geçmişte bir Beşiktaş maçında tribünlerden atılan sloganlar nedeniyle kulüp üyeliğinden ayrıldığını da hatırlatan Bahçeli, "Kamuoyu hatırlayacaktır. Bir Beşiktaş maçında atılan sloganlardan duyduğum rahatsızlık nedeniyle kulüp üyeliğimden ayrıldım. Çünkü tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesi durumunda nereye gidebileceğini kimse kestiremez" dedi.

"SPORU KİMLİKLE EŞLEŞTİRMEK GAFLETTİR"

Amed spor araştırmasına yönelik eleştirilerini sürdüren MHP lideri, spor ile kimliğin birbirine bağlanmasına karşı olduğunu vurguladı. Bahçeli, "Ne olduğu belirsiz bir araştırma üzerinden siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söylemek ve sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir" ifadelerini kullandı.

"SPOR BİRLEŞTİREN VE HERKESİ KUCAKLAYAN BİR AKTİVİTE OLMALI"

Sporun etnik köken, mezhep veya siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Siyasi görüşü, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun spor birleştiren, bütünleştiren, herkesi kucaklaması gereken bir aktivitedir. Kimlikle bütünleştirme çabaları Türkiye’yi farklı bir yere götürür. Karşılıklı tepkilerle bazı konular tekrar tehlikeli boyutlar kazanabilir."

Kaynak: Haberler.com