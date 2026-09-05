Haberler

Mersinli cinayet davasında anne tahliye edildi, baba tutuklu kaldı

Mersinli cinayet davasında anne tahliye edildi, baba tutuklu kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin davada mahkeme, tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Aralık 2026'ya ertelendi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN – Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta öğrenci İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği ve öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatına kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması sona erdi. Mahkeme, tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

4 Eylül günü sabah saatlerinde başlayan ve 5 Eylül gece saatlerine kadar süren duruşmaya yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatları, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Komisyon Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş katıldı.

"Olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen baba Uğur Mersinli ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı.

Gün boyu süren savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin tutukluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Yemen ordusu, Taiz'de stratejik mevziyi Husilerden geri aldı

12 yıldır süren savaş yeniden alevlendi! Stratejik bölge el değiştirdi
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı

ABD faturayı Türkiye'ye kesti: İran bahanesiyle Türk bankası hedefte
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var
Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım

Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu
Savaş gemisinden 286 gün sonra inen ABD askerleri soluğu burada aldı

286 gün sonra karaya ayak basan ABD askerleri soluğu orada aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekilin kızının cenazesine katıldı

Erdoğan'dan ahde vefa! Cemaatten helallik isteyip tabuta omuz verdi
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı