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Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Sibel Can ile ünlü iş insanı Emir Sarıgül’ün uzun süredir gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkilerinde son aşamaya gelindi. Çiftin 17 Eylül’de Marmaris’te düzenlenecek lüks bir düğünle evleneceği öne sürüldü.

Daha önce Güney Fransa’da gizlice evlendikleri veya Miami’de nikah masasına oturacakları yönündeki iddialarla magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can ve Emir Sarıgül cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. Yıllardır gözlerden uzak bir beraberlik yaşayan ikilinin evlilik kararı aldığı ve hazırlıklara başladığı bildirildi.

MARMARİS’TE MİLYONLUK DÜĞÜN HAZIRLIĞI

Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre ünlü çift, 17 Eylül’de Muğla’nın Marmaris ilçesinde organize edilecek görkemli bir törenle dünyaevine girecek.

  • 500 kişilik seçkin davetli listesi: Sanat, iş ve medya dünyasından yaklaşık 500 önemli ismin katılacağı tören için hazırlıklar son sürat devam ediyor.
  • Özel uçak transferi: Milyonluk bütçeyle planlanan düğün organizasyonu kapsamında, davetlilerin Marmaris'e ulaşımları için özel uçak ve transfer araçlarının tahsis edildiği öğrenildi.

SİBEL CAN İÇİN ÜÇÜNCÜ, EMİR SARIGÜL İÇİN İKİNCİ EVLİLİK

Siyasetçi Mustafa Sarıgül’ün oğlu olan iş insanı Emir Sarıgül, 2008 yılında Fatoş Altınbaş ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilik 2019 yılında boşanmayla sonuçlanmıştı. Sarıgül, bu nikahla birlikte ikinci evliliğini gerçekleştirmiş olacak.

Müzik dünyasının dev ismi Sibel Can ise hayatında üçüncü kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor:

  • Hakan Ural (1988 - 1999): İlk evliliğini oyuncu Hakan Ural ile yapan Sibel Can'ın bu birliktelikten Engincan ve Melisa adında iki çocuğu dünyaya geldi. Çift 11 yılın ardından boşandı.
  • Sulhi Aksüt (2000 - 2010): İkinci evliliğini iş insanı Sulhi Aksüt ile gerçekleştiren sanatçının bu evlilikten de Emir adında bir oğlu oldu. Beraberlik 10 yılın ardından sona erdi.
Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Midesi genişlere yuh olsun

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Haber YorumlarıİDO BEY:

Bunla da tahmini aşağı yukarı 10 yıl evli kalır:)) diye düşünüyorum

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