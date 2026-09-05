Kumru yavruları için beton mikseri durduruldu

Hatay'da beton mikserine yuva yapan kumrunun yumurtadan çıkan yavruları uçana kadar firma tarafından aracın çalıştırılmaması kararı alındı. Şoförlüğünü yaptığı araçtaki yuvayı fark eden Mulla Biçer, yaklaşık 1 aydır aracı çalıştırmadı ve 'Dikkat kuş yuvası var' yazılı kağıt asarak önlem aldı.

Kumlu ilçesinde yaşayan Mulla Biçer, uzun yıllardır beton firmasında mikser şoförlüğü yaparak geçimini sürdürüyor. Biçer, park halinde olan aracını çalıştırmadan önce yaptığı kontrollerde mikser üzerinde kumru yuvası olduğunu fark etti. Aracının redaktör kazanın çevresinde kuş yuvasını gören Biçer, durumu firma yetkililerine iletti. Yavru kuşlar, yumurtadan çıkıp uçana kadar beton mikserinin çalıştırılmamasına firma tarafından karar verildi. Alınan kararın ardından kumru yuvasının bozulmaması için miksere 'Dikkat kuş yuvası var' yazılı kağıt asılara önlem alındı. Aracın yeniden çalıştırılması için kuşların yumurtadan çıkmasıyla birlikte 21 günlük süre geride kalırken, şimdiyse kuşların uçma süresi olan 45 günlük sürenin dolması bekleniyor. Kuş beslemeye merakı olan firma çalışanı Hamza Cankır, her sabah uyanır uyanmaz anne kumru ile yavrularını yemleyerek su ihtiyaçlarını karşılıyor.

"Yumurtadan yavrular çıkana kadar aracın park yerinde kalmasını ve iş yapılmamasına karar verildi"

Beton mikserine yuva yapan kumrunun yavruları uçana kadar aracın çalışmamasına karar verildiğini anlatan Mulla Biçer, " Birkaç gün önce şahsi işimden dolayı izin almıştım. Geldiğimde arabanın kontrollerini yaparken yuvayı ve yumurtayı fark ettim. Yumurtayı gördükten sonra patronum olan Mustafa ve Resul Bey'e ilettim. Yumurtadan yavrular çıkana kadar aracın park yerinde kalmasını ve iş yapılmamasına karar verildi. Her gün gelerek kontrol ediyoruz, yumurtalardan 21 günün sonunda yavruların çıktığını gördük. Yavrular da 45 gün sonra yuvadan uçuyorlar, kumru tekrar yumurtlamazsa artık arabayı çalıştıracağız. Yumurtaları gördüğümüz günden beri arabayı çalıştırmıyoruz. Araba parkta ve öyle duruyor" dedi.

"Arkadaşlar veya başkası bilmeden gelip arabayı çalıştırıp yuvayı dağıtabilirler diye araca yazı yazdık"

Aracı bir başkasının bilmeden çalıştırmasına karşı yazı yazarak önlem aldıklarını ifade eden Biçer, yuvayı görmesiyle birlikte mutlu olduğunu ifade ederek "Yumurtaları ilk gördüğümüzde çok sevindik. Hayvanlara merakım var ve özellikle kuşlara sevgim var. Meraklı olduğumdan dolayı sevindim, o anda çok mutlu oldum. Arkadaşlar veya başkası bilmeden gelip arabayı çalıştırıp yuvayı dağıtabilirler diye araca yazı yazdık. Arkadaşlar dikkat etsinler diye astık. Sağ olsunlar onlar da itina gösteriyorlar ve dikkat ediyorlar. Hamza sağ olsun her gün yem ve su getirip annesine veriyor. Oraya yumurta yaptığı yere koyuyor ve orada annesi yiyerek yavrularını besliyor. Yavru oldu olalı öyle besleme yapıyoruz" dedi.

"Kuşların büyümesini bekliyoruz, inşallah kanatlanıp uçarlar"

Her sabah gelerek kuşun yemini suyunu veren Hamza Cankır, "Abim fark ettiğinden beridir kuşlara güzelce bakmaya çalışıyoruz. Her gün yemini suyunu vermeye çalışıyoruz. Evimde beslediğim kuşum da var. Bundan dolayı ben de biraz bilgiliyim. Kuşların büyümesini bekliyoruz, inşallah kanatlanıp uçarlar. O güne kadar bir şey yapmayacağız zaten kuşlar, aynı şekilde duracak. İnsanların da böyle duyarlı olmasını istiyorum. Her gün belli bir saatte sabahları besliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı