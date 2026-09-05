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Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var

Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan sakatlanan Osimhen ve Lemina için açıklama var
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Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının ardından Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın sağ kasık kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edildiğini açıkladı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting Lizbon maçı öncesi tedavilerine başlanan iki futbolcunun MR dahil ileri tetkiklerinin yarın tamamlanacağı bildirildi.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Başakşehir karşılaşmasında peş peşe sakatlıklar yaşayan Galatasaray'da resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp; maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız golcü Victor Osimhen ve tecrübeli orta saha Mario Lemina ile birlikte Singo'nun sağlık durumlarına ilişkin güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

OSİMHEN VE LEMİNA'NIN İLERİ TETKİKLERİ BEKLENİYOR

Başakşehir mücadelesinde yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kenara gelmek zorunda kalan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın ilk kontrolleri sağlık heyeti tarafından gerçekleştirildi. Galatasaray Kulübünden yapılan resmi açıklamada, iki oyuncunun son durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen ve tedavilerine başlanan oyuncularımız Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın MR dahil ileri tetkikleri yarın tamamlanacaktır."

SİNGO'NUN ADALESİNDE HASAR VE KANAMA TESPİTİ

Osimhen ve Lemina'nın yanı sıra, sarı-kırmızılı ekipte sakatlık şoku yaşayan bir diğer isim olan Singo'nun durumu da netlik kazandı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, oyuncunun sağ uyluk biceps femoris adale grubunda tendon ve kası ilgilendiren hasar ile kanama tespit edildiği duyuruldu.

Futbolcuların yeşil sahalardan ne kadar süre uzak kalacağının, yarın yapılacak son tetkiklerin ardından kesinleşmesi ve tedavi süreçlerinin bu doğrultuda planlanması bekleniyor. Singo’nun 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacağı düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Keşke Singoyu 40 milyona satsalardı. O parayla ne futbolcu alınırdı.

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Haber Yorumlarıİsim Gerekmez:

çok yoruldu Osi. bi üç beş ay dinlensin kendine

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