Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç

Gaziantep'te yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Kentin işlek noktalarından birinde yer alan reklam panosunun önüne gelen bir kişi, yanında getirdiği sprey boyayla panodaki afişi tamamen kapatacak şekilde boyamaya başladı.

"KIZIM GÖRÜP ÖZENİYOR" GEREKÇESİ

Çevredeki vatandaşların ve yoldan geçenlerin meraklı gözlerle izlediği olayda, adı öğrenilemeyen şahsın durumu sorgulayanlara gerekçe olarak kızını gösterdiği iddia edildi. Panodaki görselin çocuğunun olumsuz etkilenmesine yol açtığını savunan vatandaşın, "Kızım bu görseli görüp özeniyor" diyerek tepkisini sprey boyayla gösterdiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Reklam panosundaki görselin üzerini sprey boyayla tamamen kapatan vatandaş, eyleminin ardından bölgeden uzaklaştı. Görselin üzerinin boyandığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak tepkiler ve destek yorumlarıyla geniş yankı uyandırdı.